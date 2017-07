Magyar-román paktum ölheti meg a gázfüggetlenséget

A bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázvezeték megvalósulása kerülhetett veszélybe: a magyar és a román hatóságok megállapodása gyakorlatilag kizárná a projektből az osztrák partnereket, akiknek azt koordinálniuk kéne. Az orosz érdekek viszont nem sérülnek - írja a Portfolio.hu az Independent Chemical Information Service (ICIS) értesülése alapján.

Szabó Dániel, 2017. július 24. hétfő, 17:03

Ausztria a BRUA-vezetéken keresztül érkező gáz nélkül maradhat, miután a magyar átviteli rendszerirányító, az FGSZ Földgázszállító Zrt. bejelentette, hogy nem tart a földgázszállító vezetékek összekötését célzó, úgynevezett open season kapacitás értékesítési eljárást a vezeték teljes román-magyar-osztrák szakaszára. A portál szerint a hazai és a román felügyelő szerv a két ország között már meglévő interkonnektor kapacitását a jelenlegi, évenkénti 4,4 milliárd köbméterről 5,26 milliárd köbméterre bővítené ehelyett.

Az új, Bulgáriától futó vezetéken érkező gázt az ICIS szerint Magyarország Szlovákia, Ukrajna, Szerbia vagy Horvátország felé exportálhatják tovább. Az osztrákok kihagyására utalhat az is, hogy a képviselőik nem voltak jelen múlt szerdán Bukarestben, amikor a Fekete- és Kaszpi-tengerekről betáplálható vertikális földgázfolyosó létrehozásáról szóló memorandum aláírásán. Miközben azt a bolgár, görög, magyar és román felek aláírták.

Mindez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy a földgáz Ausztriába már nem jutna el, ez pedig azért meglepő, mert a megvalósítást célzó román-magyar-osztrák (ROHUAT) projektet az utóbbi három évében Ausztria koordinálta - írja a portál, amely kitér arra is, hogy az egész beruházás lényege az lenne, hogy Európa újabb földgázellátóhoz jusson és a kontinens orosz gáztól való függetlensége biztosítva legyen.

Amennyiben a BRUA végül nem csatlakozik be az osztrák hálózatba, akkor vélhetően több, a fekete-tengeri gázt exportálni szándékozó vállalat, például az ExxonMobil vagy az OMV is kiszorulhat az üzletből a Porftolio szerint. A Gazprom viszont az épülő, fekete-tengeri Török Áramlat gázvezetéken is gázt juttathat délről Európába. Az utóbbi rendszerhez való magyar csatlakozást Szijjártó Péter külügyminiszter nemzetbiztonsági érdeknek nevezte július eleji moszkvai látogatása után.