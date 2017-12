Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar gyártású ál-kalasnyikovokkal volt tele az Iszlám Állam

Egy friss jelentés szerint a kínai, román és orosz gyártmányú fegyverek után magyar fegyverből volt a legtöbb az Iszlám Állam harcosainak - szúrta ki az Index.

A háborús zónákban használt fegyvereket és azok eredetét vizsgáló, EU-s forrásokból működő Conflict Armament Research 2017-es, "Az Iszlám Állam fegyverei" című jelentése szerint az Iszlám Állam harcosainál Irakban és Szíriában összesen 132 magyar gyártású fegyvert találtak, ami az Iszlám Államnál talált fegyverek 7,21 százaléka - olvasható a portál cikkében.

Többségük AK-63F gépkarabély, vagyis kalasnyikov-másolat volt, amelyeket még a FÉG magyar fegyvergyár gyártott, Magyarország pedig NATO segélyként többek között az iraki hadseregnek is adományozott belőle. Korábban is lehetett tartani attól, hogy ezek egy része az Iszlám Államnál landol, amint ezt a mostani jelentés is igazolta.

Címlapkép forrása: AFP



Mely országokból származnak az Iszlám Állam fegyverei?/conflictarm.com



HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html