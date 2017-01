Magyarország a bezzegországok között - nyugtalanító trendeket lát a nemzetközi szervezet

A gazdasági növekedés továbbra sem váltja be a hozzá fűzött reményeket, és változatlanul jellemző a méltányos munka hiánya - állapítja meg az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legfrissebb jelentése, mely szerint 2017-ben várhatóan 3,4 millió fővel nő a globális munkanélküliség. A régiónkban ugyan javul a munkanélküliségi ráta, de ez főként a kivándorlásnak tudható be.

Az ILO Foglalkoztatási és társadalmi kilátások a világban, 2017-es trendek (World Employment and Social Outlook, Trends 2017) című kiadványa szerint várhatóan mérsékelten növekedni fog a globális munkanélküliségi ráta 2017-ben 5,7 százalékról 5,8 százalékra, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliek száma 3,4 millióval emelkedik.

Az ILO jelentése szerint az előrejelzések azt mutatják, hogy 2017-ben a munkanélküliek száma világszerte valamivel 201 millió fölött lesz, ami 2018-ban várhatóan további 2,7 millióval emelkedik majd.

Ellentétes regionális trendek

A jelentés szerint a munkanélküliség különösen súlyos kihívásokat okoz Latin-Amerikában és a karibi térségben, ahol a legutóbbi recesszió okozta károknak 2017-re is átnyúlik a hatása, valamint fekete Afrikában, ahol jelenleg az elmúlt két évtized legalacsonyabb növekedési szintje tapasztalható. Mindkét régióban jelentősen növekedni fog a munkaképes korba lépő lakosok száma - jegyzi meg az ILO.

Ezzel szemben a fejlett országokban 2017-ben csökkenni fog a munkanélküliség és 6,3 százalékról visszaesik 6,2 százalékra. Európában - különösen Észak-, Dél- és Nyugat-Európában - a munkanélküliség szintje és aránya csökkenni fog, de az ütem lassul, ráadásul a strukturális munkanélküliség rosszabbodásának jelei kezdenek kirajzolódni.

Hasonló mondható el Kanadáról és az USA-ról is. A hosszú távú munkanélküliség mind Európában, mind Észak-Amerikában változatlanul magas marad a válság előtti szinthez képest, sőt Európa esetében a csökkenő munkanélküliségi ráták ellenére is tovább nő.

2009 óta nem volt ilyen a régiónkban

Az ILO szerint Kelet-Európában stabilizálódik a gazdasági növekedés, a munkanélküliségi ráta várhatóan fokozatosan csökken és idén eléri a 6,1 százalékos szintet. A nemzetközi szervezet Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban a munkanélküliség esését, míg Bulgáriában, Romániában és Oroszországban a ráta emelkedését várja.

Az elemzésből azonban az is kiderül, hogy a régióban a foglalkoztatás növekedése a negatív tartományban marad, ezért a munkanélküliség várható javulása főleg annak tudható be, hogy 2016 és 2018 között a munkaerőállomány évi 0,7 százalékkal csökken, részben a növekvő kivándorlás miatt. Eközben a munkaerő-piaci szempontból sérülékenynek számító foglalkoztatottak (akik gyakran a járulékalapú szociális védelmi rendszereknek csak korlátozott haszonélvezői, és leginkább a bérből és fizetésből élők köréből kerülnek ki) aránya várhatóan - 2009 óta először - emelkedni fog, a 2016-os 11,2 százalékos szintről 11,3 százalékra.

Aggasztó trendek

Kettős kihívással állunk szemben - mutatott rá Guy Ryder, az ILO főigazgatója. Egyrészt helyre kell állítani a globális gazdasági és társadalmi válság által okozott károkat, másrészt minőségi munkahelyeket kell teremteni a munkaerőpiacra belépő évi több tízmillió ember számára.

Az ILO szerint a globális növekedés 3,1 százalékos szintje hatéves mélypontot jelentett 2016-ban. Ez továbbra is elmarad a várakozásoktól. A fellendülés is mérsékelt lesz a várakozások szerint: idén 3,4, jövőre 3,6 százalékos lehet a bővülés üteme. Az ILO ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az elmúlt években az előrejelzett növekedési ütemeket folyamatosan lefelé kellett módosítani, és a kilátásokat is tartósan fennálló bizonytalanságok övezik.

Ezt a tendenciát a főigazgató aggasztónak tartja, és azt is, hogy a gazdaság képes lesz-e elég új - minőségi - munkahelyet teremteni. Szintén aggasztó, hogy a munkaerő-piaci szempontból sérülékenynek számító foglalkoztatás különböző formáinak továbbra is magas az aránya, ráadásul nem javul a munkahelyek minősége sem, még azokban az országokban sem, ahol az összesített adatok fejlődést mutatnak - emelte ki Ryder.

Évi 3 millióval több dolgozó szegény

A jelentés rámutat, hogy a munkaerő-piaci szempontból sérülékenynek számító foglalkoztatottak aránya továbbra is a teljes foglalkoztatottság több mint 42 százalékát teszi ki 2017-ben. Ez mintegy 1,4 milliárd embert jelent globálisan. (Ez az arány a fejlett gazdaságokban 10 százalék körül alakul idén és jövőre, a feltörekvő országokban 46, a fejlődő országokban pedig közel 79 százalék lehet.)

A feltörekvő országokban szinte minden második, a fejlődő országokban pedig ötből több mint négy dolgozó tartozik ebbe a csoportba Steven Tobin, az ILO vezető közgazdásza szerint. Ebből következően az e körbe tartozó foglalkoztatottak száma évi 11 millióval nő globálisan, s a legrosszabb helyzetben Dél-Ázsia és fekete Afrika van.

A dolgozói szegénység 2016-ban továbbra is problémát jelentett: Dél-Ázsiában a foglalkoztatottak közel fele, a fekete afrikai dolgozóknak pedig közel kétharmada él extrém vagy mérsékelt dolgozói szegénységben (kevesebb mint napi 3,10 dollárból él vásárlóerő paritáson számolva). Bár ez hosszabb távon nézve csökkenő tendenciát mutat - az extrém és mérsékelt dolgozói szegénységben élők aránya a 2016-os 29,4 százalékról 28,7 százalékra eshet 2017-ben a várakozások szerint -, az ütem lassul. A "dolgozó szegények" (working poor) esetében is csökkenő tendencia volt megfigyelhető az elmúlt években, de a fejlődő gazdaságokban a napi 3,10 dollárnál kevesebbet keresők csoportjába tartozók száma a következő két évben körülbelül évi 3 millióval emelkedni fog.

Egyre többen emigrálnának

Ugyanakkor az ILO arra is figyelmeztet, hogy a globális bizonytalanság és a méltányos munka hiánya - egyéb tényezők mellett - a világ sok pontján erősíti a társadalmi elégedetlenséget és a migrációs szándékot. Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia és a csendes-óceáni államok kivételével 2009 és 2016 között a világ szinte minden régiójában emelkedett azon munkaképes korúak száma, akik szeretnének kivándorolni. A legnagyobb növekedés Latin-Amerikában, a karibi térségben és az arab államokban figyelhető meg - olvasható az elemzésben.

Felhívás nemzetközi együttműködésre

A szakpolitikai ajánlásokat illetően a szerzők úgy vélik, hogy a pénzügyi ösztönzés biztosítására irányuló összehangolt erőfeszítés és az olyan állami beruházások növelése, amelyek figyelembe veszik az egyes országok költségvetési mozgásterét azonnali lendületet adnának a globális gazdaságnak, és az ILO standard előrejelzéseihez képest 2018-ban közel 2 millióval csökkentenék a globális munkanélküliséget. Ezeknek az erőfeszítéseknek azonban nemzetközi együttműködésen kell alapulniuk - hangsúlyozza a nemzetközi szervezet.