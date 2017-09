Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyarország lemaradt a hatalmas autóipari beruházásról

Végleg eldőlt, hogy a Magna International autóipari bérgyártő és beszállító Szlovéniában építi fel az új gyárát. Már elkezdődött az előkészítés a helyszínen, ami annyira problémás volt, hogy inkább Magyarországra hozták volna a projektet. A szlovén kormány boldog, de a törvényi kivételezés sokaknak nem tetszik.

Szerdán délután megkezdődtek a régészeti feltárások a Maribor melletti Hoce-Slivnica-járásban azon a területen, ahol a Magna-Steyr International kanadai-osztrák cég új jármű-festőüzeme épül majd fel. Hosszú huzavona ért ezzel véget: a cég már tavaly bejelentette a gyárépítési szándékát, a kormánnyal gyorsan megegyeztek, azonban ahelyett, hogy idén májusban megkezdték volna az építkezést, szeptember közepéig egy kapavágást nem ejthettek - írja a Vecer.

Több környezetvédelmi szervezet, valamint helyi gazdák is felléptek az autóipari óriás ellen: a mezőgazdasági termelők fő problémája az volt, hogy kivásárolták volna őket a földjeikből, de sem az árról, sem a területcseréről nem sikerült megállapodniuk a hatóságokkal. A civilszervezetek pedig azt kifogásolták, hogy a környezeti hatástanulmányok nem elég átfogók. A Magna építési engedélyét többször is megtámadták, de legfelsőbb fokon végül ez nem történt meg augusztus végéig, így elkezdődhet az üzemlétesítés a 90 hektáros parcellán.

A vállalatról A Magna International a világ harmadik legnagyobb autóalkatrész-beszállítója, mintegy 161 ezer embert foglalkoztat és 327 gyára van a világ 29 országában. Tavaly 36,4 milliárd dolláros forgalom mellett 2 milliárd dollárnyi nettó nyeresége volt.



Leányvállalata, a Magna-Steyr AG 2001-ben alakult, a legutóbbi adatok szerint 10-11 ezer alkalmazottja van.

Testreszabott törvénykezés

A meghátrálás oka, hogy a szlovén kormány annyira akarta az 1,3 milliárd dollárra becsült beruházást (amely közvetlenül hatezer, közvetve akár húszezer új munkahelyet teremtett volna) hogy külön törvényt hozott a mezőgazdasági termelők földjeinek. A Szlovéniában csak lex Magnaként emlegetett jogszabály - leánykori nevén törvény a Hoce járásban megvalósuló állami érdekű stratégiai befektetésekről - viszont komoly vitát váltott ki megszavazásakor 2016-ban. Lényegében azt mondja ki, hogy földeket államosíthat az állam kedvére, még ha kárpótlást is fizet.

A hasonló törvények az autóiparra erősen támaszkodó Kelet-Európában nem számítanak újdonságnak, Szlovákiában és Lengyelországban is van hasonló, míg Magyarországon ezeknél is beruházóbarátabb rendelkezés létezik. Nem véletlen, hogy miután Szlovéniában jogvédők és a helyiek bíróságon támadták a Magna-Steyr projektjét, a cég éppen hazánkban - a helyi sajtó szerint - Zalaegerszegben kezdett el gondolkodni, ahogy arról a Napi.hu is beszámolt.

Most, hogy az építkezés lassan elkezdődik, a vita nem enyhül. A Vecer szerint még Vlasta Nussdorfer, az emberi jogok szlovén ombudsmanja is megszólalt az ügyben. Főként azt kifogásolta, hogy a lakosságot ritkán vonják be az olyan jogszabályok módosításába, amelyik környezetvédelmi vagy magántulajdoni kérdéseket érintenek.

Itthon még ennyi gondjuk sem lett volna

A magyar megfelelője a lex Magnának, a nemzetgazdasági érdekű stratégiai beruházások jogállása még nagyobb szabadságot adott volna az osztrák kanadai cégnek. Részben a környezetvédelmi engedélyezést kihagyva is elkezdhetnék az építkezést, de ugyanígy a régészeti feltárás idejét is lerövidíthették volna.

Azután, hogy most minden szlovén fél elállt a fellebbezéstől, végül megépülhet a gyár. Így a Magna-Steyr nem kerül nehéz helyzetbe. Júniusban megállapodtak a BMW-vel, hogy náluk gyártják majd az új BMW 5-ös széria hibridjeit, ezzel elfogyott volna a gyártókapacitásuk amellett, hogy ők szerelik az új Jaguárok és Land Roverek több típusát is.

