Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyarországra is jutott az azeri vesztegetési pénzből

Amikor 2012-ben Magyarország átadta a baltás gyilkost Azerbajdzsánnak, az ország vezetőihez köthető dollármilliókat utaltak egy hazai bankszámlára. A tranzakciót egy olyan cég indította, mely a vádak szerint Luca Volontét, az Európai Néppárt korábbi alelnökét is megvesztegette - írja az Átlátszó.

Vincent van Gogh világhírű festménye, a Napraforgók színezüsttel bevont rúdon! Szeptember 30-ig a művészi szépségű éremkülönlegesség kedvezményes ára mindössze 3990 Ft. Rendelje meg most!

A Berlingske című dán lap közel 3 milliárd dollárnyi forrás mozgását bizonyító banki dokumentumhoz jutott hozzá, melyek Azerbajdzsán elnökétől és szűk környezetétől indultak el. Ezt az OCCRP nemzetközi újságíró szervezettel is megosztotta, amely médiapartnereivel - köztük Magyarországról az Átlátszóval - együtt utánajárt, honnan származott, és hová került ez a jelentős összeg.

A dokumentumok igazolták, hogy Luca Volonté, az Európai Néppárt korábbi alelnökéhez is dollármilliók juthattak. Az olasz politikus után a hatóságok már évek óta nyomoztak, mivel még 2013-ban gyanússá vált, ahogy az ellen harcolt, hogy az Európai Tanács jelentést készítsen az emberi jogok azerbajdzsáni helyzetéről. A dokumentum ugyan elkészült, de azt már sikeresen megfúrta Volonté, hogy az ET elfogadja a politikai foglyok helyzetéről írt beszámolót. Így kaphatott zöld utat az Azerbajdzsánból induló, Török- és Görögországon át Olaszországba vezető Transz-Adria Gázvezeték.

Azt már tavasszal feltárták - ahogy arról a Napi.hu beszámolt -, hogy egy nemzetközi pénzmosó hálózat kiindulópontja Mehriban Alijevához, az azeri elnök feleségéhez - most már az ország alelnökéhez - köthető Baktelecom MMC. Innen érkezett több milliárd dollárnyi pénz négy, az Egyesült Királyságban bejegyzett céghez, az LCM Alliance LLP-hez, a Hilux Services, a Polux Management és a Metastar Invest Ltd-hez érkezett.

Több részletben összesen hétmillió dollárt utalt 2012-2013-ban a Metastar Invest LLP egy másik offshore cég, a Velasco International Inc. magyarországi bankszámlájára - fejtette most vissza az Átlátszó a tranzakciókat. A cég bankszámláját a portál szerint az MKB Banknál vezették.

A Panama Papírok offshore-adatbázis alapján kiderítették, hogy a Velasco International Ltd. részvényese a bahamai kötődésű Nothingham Holding Ltd., az alapításában közreműködő közvetítő pedig a Laveco Kft. nevű magyar offshore-gyár. Ennek tulajdonosa Váradi László, aki magyarországi offshore-tanácsadóként ismert, származását tekintve pedig félig magyar, félig orosz. A cégének neve pedig előkerült egy dollármilliárdos orosz pénzmosási bűnügyben.

A Nothingham Holding az azeri Orkhan Ejjubov megbízásából szállt be a Velascóba, mint bizalmi vagyonkezelő. Az Ejjubov-család befolyásos bakui dinasztia. A lehető legközelebb állnak az elnök, Ilham Alijev vezette klánhoz. A családfő, Jakub Ejjubov az államfő által kinevezett első miniszterelnök-helyettes az országban. Ebben a minőségében fogadta Orbán Viktort is a magyar kormányfő 2012. június végi hivatalos látogatásakor - írja az Átlátszó, amely emlékeztet, hogy a Metastartól is ekkor érkeztek utalások Magyarországra. Valamint éppen ekkor állapodott meg Magyarország Azerbajdzsánnal, hogy a csak azeri baltás gyilkosként emlegetett Ramil Safirovot kiadjuk Baku kérésére. Utóbbi döntés nagy nemzetközi ellenérzést váltott ki.