Manchesteri robbantás: a legmagasabb szintre emelték a brit terrorkészültséget

A legmagasabb, kritikus szintre emelték Nagy-Britanniában a terrorellenes készültségi szintet kedd éjjel.

Szabó Zsuzsanna, 2017. május 23. kedd, 23:46

A döntést Theresa May miniszterelnök jelentette be. Közölte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy az előző esti manchesteri öngyilkos merénylet elkövetője mögött egy szélesebb csoport állhatott. May hozzátette: emiatt nem zárható ki az sem, hogy rövid időn belül újabb támadás történhet.

Az intézkedés lehetővé teszi egyebek mellett, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket katonai alakulatokkal egészítsék ki. Nagy-Britanniában eddig a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat volt érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy nagy valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.

Az ötfokozatú brit készültségi rendszer most életbe léptetett, legmagasabb, kritikus riasztási fokozatát akkor lehet elrendelni, ha az elhárító szolgálatok megítélése szerint küszöbönálló merénylet veszélye fenyeget.