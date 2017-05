Manchesteri robbantás: nagyon kiakadtak a britek az amerikaiakra

Leállította a manchesteri rendőrség a hétfői robbantásos merénylet vizsgálata során összegyűjtött bizalmas információk megosztását az amerikai biztonsági szolgálatokkal, miután az elmúlt napokban rendre kiszivárogtak ezek az értesülések az amerikai sajtóhoz.

Dzindzisz Sztefan, 2017. május 25. csütörtök, 12:22

Amber Rudd brit belügyminiszter a héten már nyilvánosan is hangot adott felháborodásának az amerikai kiszivárogtatások miatt. A BBC csütörtöki értesülése szerint azonban az információcsere leállításáról szóló rendőrségi döntés közvetlen előzménye az volt, hogy a New York Times című amerikai napilaphoz eljutottak az öngyilkos merénylő által használt pokolgép egyes alkotóelemeiről készített rendőrségi fotók, amelyeket a brit szolgálatok megosztottak az amerikai biztonsági szervekkel, és a lap közölte is e képeket.

Andy Burnham, Manchester polgármestere csütörtöki Twitter-üzenetében közölte, hogy hivatalos panaszt tett az ügyben az Egyesült Államok londoni nagykövetségének ügyvivőjénél. Burnham teljesen elfogadhatatlannak nevezte a kiszivárogtatásokat, és közölte az amerikai ügyvivővel, hogy ennek a gyakorlatnak azonnal véget kell vetni, mivel veszélyezteti az öngyilkos merénylet hátterének feltárását célzó nyomozást.

Egybehangzó csütörtöki brit sajtóértesülések szerint Theresa May brit miniszterelnök a brüsszeli NATO-csúcsértekezleten személyesen is felveti Donald Trump amerikai elnöknek a kiszivárogtatások ügyét. A sajtónak nyilatkozó brit kormányforrások szerint May is "teljesen elfogadhatatlannak" nevezi Trumppal tervezett megbeszélésén az amerikai biztonsági szolgálatokkal megosztott bizalmas brit rendőrségi információk nyilvánosságra kerülését.

A Brit Rendőrfőnökök Országos Tanácsa (National Police Chiefs' Council, NPCC) csütörtöki közleményében hangsúlyozta, hogy ha sérül a biztonsági szolgálatok közötti kölcsönös bizalom, az alááshatja e szolgálatok teljes kapcsolatrendszerét. Az NPCC közleménye szerint még nagyobb a kár, ha a kiszivárogtatások egy nagyszabású terrorellenes nyomozás közben történnek, és bizonyítékként felhasználható adatok kerülnek engedély nélkül nyilvánosságra.

Amber Rudd brit belügyminiszter már előző nap, a BBC rádiónak nyilatkozva nyíltan bírálta, hogy a merénylő neve és több más információ előbb került nyilvánosságra az Egyesült Államokban, mint Nagy-Britanniában. Arra a kérdésre, hogy ezek után megvizsgálja-e az információmegosztás gyakorlatát, a belügyminiszter úgy válaszolt, hogy "egészen őszintén szólva igen". Kijelentette: a brit rendőrség szeretné ellenőrzése alatt tartani az információáramlást a műveleti integritás megőrzése végett, és "bosszantó", ha ilyen információk más forrásokból kerülnek nyilvánosságra. "Nagyon világosan megmondtam (amerikai) barátainknak, hogy ennek nem szabad megismétlődnie" - tette hozzá a brit belügyminiszter.

Az előzmények

A vizsgálat jelenlegi adatai szerint a Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjjel elkövetett öngyilkos merényletet a 22 éves, líbiai származású, de Manchesterben született Salman Abedi hajtotta végre egy nagy erejű pokolgéppel. A robbantásnak 22 halálos áldozata van, köztük sok gyermek. A sérültek száma 64, közülük húsznak az állapota válságos.

Csütörtökig Nagy-Britanniában kilenc embert vettek őrizetbe a merénylettel összefüggésben, köztük Salman Abedi 23 éves, Ismail nevű bátyját.

A líbiai biztonsági szolgálat Tripoliban őrizetbe vette a merénylő apját és egyik öccsét is.

A brit nyomozás arra a feltételezésre alapul, hogy Salman Abedi nem egyedül cselekedett, hanem egy egész hálózat állhatott mögötte, és a pokolgépet sem ő állította össze, hanem valaki mástól kapta.

A brit terrorkészültség szintjét e feltételezésre alapozva emelték a héten a legmagasabb, kritikus szintre, mivel az elhárító szolgálatok szerint amíg e hálózatot nem sikerül teljes mértékben feltárni, fennáll a veszélye egy újabb merénylet elkövetésének.