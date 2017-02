Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már az új EU alapjait tervezgetik

Nem zárható ki, hogy a négy alapvető szabadságon és új alapszerződésen alapuló új Európai Uniót kell felépíteni - jelentette ki Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter csütörtökön a varsói szejmben, a lengyel diplomácia idei célkitűzéseit ismertető beszédében.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A lengyel kormány prioritása az Európai Unió megjavítása, nem pedig lebontása - mondta a külügyminiszter. A nemzeti egoizmusok Európájához való visszatérés ugyanolyan kártékony lenne, mint azok az integrációs utópiák, melyek nem a kontinens társadalmi és politikai valóságában gyökereznek - vélte Waszczykowski az MTI szerint.

A lengyel kormány szerint az EU úgy is jobbá tehető, hogy a négy alapvető szabadságra - az áru, a tőke, a személyek és szolgáltatások szabad áramlására - támaszkodva új uniót kell majd felépíteni új alapszerződés alapján - vélekedett Waszczykowski. (A szerbek is gondolkodnak egyelőre, hogy mit tegyenek: többségük egyelőre nem lépne be az EU-ba.)