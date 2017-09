Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már ez is előfordul: panaszkodnak a bevándorlók a munkaadóikra

Panaszkodnak az ukrán vendégmunkások lengyel munkaadóikra, hogy átverik őket a bérekkel. Sokan közülük feketén dolgoznak, amiért büntetést kell fizetniük, ha lebuknak, ki nem fizetett bérükből.

A jó tető megtartja az otthon melegét. A BRAMAC °COOL tetőrendszer használatával a tökéletes tetőszigetelésnek köszönhetően akár 48%-kal csökkentheti energiaköltségeit! Részletekért kattintson!

Egyre nő azoknak az ukrán vendégmunkásoknak a száma, akiket lengyel munkaadóik becsapnak - írta a tokfm.pl. Tavaly csak 500, idén már 1000 panasz érkezett a munkaügyi felügyelőséghez. A munkaadók vagy egyáltalán nem fizetnek, vagy kevesebbet adnak a felek megállapodásában szereplőnél, vagy semmilyen szerződést nem írnak alá a dolgozókkal.

Az ukránok az építkezésekre, a mezőgazdaságba, a gyorséttermekbe érkeznek dolgozni. Speciális nyilatkozatot kapnak a munkaadóktól, amelyet a helyi munkaügyi hivatalok megerősítenek. Tavaly 1,3 millió ilyen nyilatkozatot írt alá a munkaügyi felügyelőség, idén ez a szám valószínűleg meghaladja majd a kétmilliót. Ugyanakkor gyakran feketén alkalmazzák az őket.

Mézesmadzag hamis mézzel

Sok ukrán szabadságot vesz ki a vakációs időszakban, és Lengyelországban munkával tölti ezt az időt. A képzettek is hajlandóak képzetleneknek való munkát vállalni - az otthoninál többszörös fizetésért. Ugyanakkor nem egyszer rosszul járnak: barakkokban laknak, folyóvíz nélkül, nehéz körülmények között. De míg otthon egy kórházi nővér például átszámítva havi 500 zlotyt (38 ezer forint) keres, Lengyelországban havi 2000-et (150 ezer forint) is zsebre tehet.

Ha nem verik át. A munkaadók egy része ugyanis azt mondja: most 500 zlotyt adok, a hónap végén (vagy a munka befejeztével) pedig a többit, három-ötezret. De ebből semmi nem lesz.

Csapásra csapás

És ez nem minden, amivel egy ukrán vendégmunkás szembe kerülhet Lengyelországban. A szabályok szerint ha egy külföldi illegálisan dolgozik, azt jelenteni kell a határőrségnek. A következmény az lehet, hogy a munkaadó és a munkavállaló is pénzbüntetést fizet. Az utóbbinak ezenfelül problémái lesznek, ha újra Lengyelországba akar utazni.

További probléma, hogy a munkaadó által fizetett büntetés nagyon alacsony, 3000-5000 zloty között van. Sok cégnek ennek kifizetése után is megéri ukránokat alkalmazni, akár illegálisan is. A bírságért kárpótlást nyújt az alacsony munkabér, a be nem fizetett társadalombiztosítási járulékok, és hogy a külföldi dolgozónak nem jár szabadság.

(A nyitókép forrása: Shutterstock.com)

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka