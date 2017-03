Már több ezren kanyarósok Romániában

Romániában 3799-re emelkedett az igazolt kanyarós esetek száma a betegség tavaly februári megjelenése óta - közölte honlapján az országos közegészségügyi intézet (INSP) pénteken.

Az INSP heti rendszerességgel összesíti az igazolt kanyarós megbetegedések számát. Március 10-én még kevesebb mint 3500, előtte egy héttel pedig csaknem 3200 igazolt fertőzésről tudtak. Ebből kiderül: az utóbbi hónapban gyakorlatilag hétről hétre megduplázódott az újabb megbetegedések száma.

A legutóbbi összesítés óta nem volt újabb halálos eset. A kanyaró eddig 17 halálos áldozatot követelt Romániában. A szakhatóság a kanyaró elleni oltást népszerűsítő kampánnyal próbálja megelőzni a járvány terjedését. A betegség az ország 40 megyéje közül 37-ben megjelent már. A vakcinából sehol sincs hiány, a gyerekek 9 hónapos és 9 éves koruk között kapják meg az oltást - írta az MTI.

Az egészségügyi minisztert egy pénteki sajtóértekezleten kérdezték az újságírók azokkal a vádakkal kapcsolatban, amelyek szerint más európai országokba is Romániából hurcolták be a kanyarót. A román sajtó ugyanis aznap számolt be arról: a bolgár egészségügyi hatóságok is szigorú óvintézkedéseket hoztak, hogy a romániai kanyarójárvány ne terjedjen át Bulgáriára is. Florian Bodog szerint nincs helye a vádaskodásnak, a járványért mindenütt azok a szülők a felelősek, akik nem oltatták be gyermekeiket.

Romániában az első kanyarós megbetegedéseket tavaly februárban, egy Kolozs és Beszterce megye határán élő "nomád" közösségben tapasztalták, ahol ugyanaz a vírustörzs jelent meg, mint amely a korábbi olaszországi megbetegedéseket okozta.

Nem mondhatjuk, hogy a románok exportálják a kanyarót, vagy az olaszok exportálják a kanyarót. A kanyaró egy olyan betegség, amely azokat fertőzi meg, akik nincsenek beoltva. Ez az oka annak, hogy Magyarországon is megjelenek kanyarós esetek és Olaszországban is - jelentette ki a román egészségügyi miniszter.