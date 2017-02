Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Marihuána: könnyítés jön Ausztráliában is

Jóváhagyta szerdán az ausztrál kormány a marihuána orvosi célú forgalmazását - írja az InfóRádió.hu

Greg Hunt ausztrál egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy nyolc héten belül várhatóan lesz annyi kannabisz a piacon, hogy a kezelések széles körben elérhetővé váljanak.

A most elfogadott módosítások értelmében orvosi rendelvényre a jövőben bárki szabadon vásárolhat helyben termesztett marihuánát. Hunt elmondta, hogy az ország történetében első alkalommal az ausztrál kormány a marihuána importját is lehetővé teszi, amíg a helyi termelők nem tudják kielégíteni a keresletet.

A kannabisz orvosi felhasználása már tavaly törvényessé vált. Most pedig annak módját is meg kívánjuk teremteni, hogy a megfelelő kínálat is létrejöjjön - húzta alá a miniszter.

Jelenleg akinek kannabiszkezelést ír fel az orvos, annak várnia kell a marihuánára, amelyet eseti alapon rendelnek meg minden beteg számára külföldről.