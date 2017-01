Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

May óvatosan bánna Putyinnal

Az Európai Uniótól való távolodás után az Egyesült Államokkal venné szorosabbra viszonyát Nagy-Britannia, hogy geopolitikai erőtere ne gyengüljön. Épp ezért szimbolikus, hogy Theresa May az első vezető a világon, aki Trumphoz utazik hivatalos programra.

A brit miniszterelnök a republikánusok philadelphiai rendezvényén beszélt, ahol elmondta, hogy az Oroszországgal való viszonyban bölcsességet meríthetünk Reagan elnök idejéből, amikor a Gorbacsovval való tárgyalások idején tartotta magát a mondás: "megbízni, de ellenőrizni". Putyinnal kapcsolatban most a "szerződni, de óvatosan" taktikája lehet a tanácsom - tért ki Theresa May a fagyos orosz-amerikai viszonyra, ami Obama elnökségének a végére hidegháborús szintűre romlott - írj az euronews.

A legfontosabb intézménynek a nemzetállamnak kell lennie. Az erős nemzetek erős intézményrendszert képesek működtetni, ami a nemzetközi partnerség alapját teremti meg. A nemzetek közötti együttműködés pedig a világ stabilitását adja - magyarázta Theresa May.



Theresa May emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia két olyan ország, amelyik védelmi költségvetéséből jelentős összegeket fordít más országok védelmére. Félórás beszédében kitért a közel-keleti konfliktusokra és Iránra is. Trump többször hangoztatta, hogy újratárgyaltatná az Iránnal kötött nukleáris egyezményt.