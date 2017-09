May: szenvedős lesz a brexit

Theresa May brit miniszterelnök szerint óhatatlanul nehéz folyamat lesz a brexit, vagyis az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból, mindenkinek közös érdeke azonban, hogy a kilépésről folyó tárgyalások sikerre vezessenek.

Dzindzisz Sztefan, 2017. szeptember 22. péntek, 07:17

May péntek délután Firenzében mond beszédet kormányának célkitűzéseiről a brexit utáni időszakra. A beszédből a Downing Street - a miniszterelnöki hivatal - péntek hajnalban előzetesen közzétett néhány részletet. Egybehangzó vélemények szerint a brit kormányfő az Európa-szerte feszült figyelemmel várt beszéddel igyekszik friss lendületet adni a brexit feltételeiről Brüsszellel folyó, meglehetősen vontatottan haladó tárgyalásoknak, elsősorban abban a reményben, hogy a közeljövőben lehetővé válhat a tárgyalási folyamat második szakaszának elkezdése Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatairól.

A londoni kormányfői hivatal által előzetesen ismertetett részletek szerint Theresa May kijelenti: mindkét félnek érdekében áll, hogy a kilépési tárgyalások sikeres megállapodással záruljanak. Ha ezt sikerül elérni, akkor az európai történelem e fejezete nem egy kapcsolat végeként, hanem egy partneri viszony kezdeteként írja majd le a most zajló folyamatokat - fogalmaz pénteki firenzei beszédében a brit kormányfő. Hozzáteszi: meggyőződése szerint derűlátásra ad okot az a jövő, amely az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára e folyamatok végén kialakítható - írja az MTI. (Brexit: ekkora összeggel rendezné a cechet May.)

A Downing Street előzetes ismertetése szerint a brit miniszterelnök tervet terjeszt elő arra is, hogy a brit EU-tagság megszűnését kövesse egy "időben korlátozott" átmeneti időszak, amely biztonságot nyújt az üzleti szektornak és az állampolgároknak egyaránt.

Nem hivatalos brit sajtóértesülések szerint Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnésének időpontjától számítva két évig terjedő átmeneti időszakról kötne megállapodást az Európai Unióval. Ezt a brit üzleti szektor a brexit-folyamat elindulása óta követeli a kormánytól, tartva attól, hogy az EU-tagság átmeneti időszak - és esetleg megállapodás - nélküli megszűnése súlyos károkat okozó sokkhatásként érné a brit gazdaságot.

A Downing Street előzetes ismertetése nem tesz említést arról, hogy firenzei beszédében Theresa May tesz-e konkrét felajánlást az EU-val szembeni brit pénzügyi kötelezettségek rendezésére.

A Financial Times a héten közölte: bennfentes forrásai szerint a kormányfő 20 milliárd eurós végső EU-költségvetési befizetés felajánlását tervezi, abban a reményben, hogy ezzel London kitöltheti a brit kilépés által az uniós költségvetésben keletkező kezdeti bevételi űrt, egyben rendezheti az EU által Nagy-Britanniával szemben támasztott pénzügyi követeléseket.

London szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val, és eredetileg már a kilépési tárgyalások első fázisában tárgyalni kívánt erről. Brüsszel azonban ragaszkodik ahhoz, hogy előbb a kilépés pénzügyi feltételeinek rendezéséről folyó tárgyalásokon kell érdemi haladást elérni, és a Brexit utáni kereskedelmi kapcsolatokról szóló tárgyalások csak ezután kezdődhetnek.

A Downing Street szóvivője a 20 milliárd eurós befizetési felajánlásról szóló értesülést "találgatásnak" minősítette.

A kilépési tárgyalások újabb, negyedik fordulója hétfőn kezdődik Brüsszelben, egy héttel később az eredetileg kitűzött időpontnál. Brit sajtóértesülések szerint a halasztást London kérte, hogy Theresa May az újabb forduló előtt elmondhassa beszédét.