Még a brexit-ügyi miniszter sem tudja, mit hoznak a tárgyalások

A Brexit-tárgyalásokért felelős brit miniszter szerint nagyon valószínű, de nem teljesen bizonyos, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalássorozaton sikerül szabadkereskedelmi megállapodást elérni az Európai Unióval.

A többi EU-tagországnak is "nagyon erőteljes érdeke" fűződik ahhoz, hogy egy ilyen megállapodás létrejöjjön Londonnal - vélte David Davis a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva. Hozzátette ugyanakkor: jóllehet ő meglehetősen biztos abban, hogy sikerül szabadkereskedelmi egyezségre jutni az EU-val a kilépési tárgyalásokon, ez "nem száz százalék".

Davis szerint például ha az EU "kizárólag büntető jellegű" megállapodásra lenne hajlandó, akkor a brit tárgyalófélnek fel kell készülnie arra is, hogy kivonul a tárgyalásokról. "Erre az eshetőségre is terveket kell kidolgoznunk" - mondta a Brexit-tárgyalások irányítására létrehozott brit minisztérium vezetője.

A jelenlegi hivatalos brit álláspont szerint az Egyesült Királyság a brit EU-tagság megszűnése után nem tartaná fenn tagságát az EU egységes belső piacán és a vámunióban sem. Theresa May miniszterelnök többször hangoztatott indoklása szerint ugyanis ahhoz, hogy az Egyesült Királyság megőrizhesse tagságát az egységes piacon és a vámunióban, olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha ki sem lépett volna az EU-ból. E feltételek közé tartozna mindenekelőtt az unión belüli szabad munkaerőmozgás elvének további érvényesítése brit részről - írja az MTI.

A Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról, vagyis a kilépési folyamat hivatalos elindításáról Brüsszelnek március végén küldött értesítésben azonban kiemelt helyen szerepelt, hogy a brit kormány "merész és nagyratörő" szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai Uniónak. (Mi lesz az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokkal?)

Az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak március 29-én átadott levél szerint e szabadkereskedelmi megállapodásnak átfogóbbnak kellene lennie minden korábbi hasonló egyezménynél, hogy kiterjedjen egyebek mellett a pénzügyi szolgáltatási szektorra is.

Theresa May ugyanakkor többször hangoztatta azt a nézetét is, hogy az esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha az EU-val folytatandó tárgyalásokon nem születik egyezség. A miniszterelnök szerint rossz megállapodás lenne például az, ha az EU meg akarná büntetni Nagy-Britanniát a kilépésért, ahogy azt "Európában néhányan szorgalmazzák".