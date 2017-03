Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még egy biztos recept Európa tönkretételére

Az új frankot szabadon lebegő árfolyamon fogják bevezetni - ez a legújabb ígérete Marine Le Pennek, a francia radikális jobboldal elnökjelöltjének. A közgazdászok már nem veszik komolyan, amit mond, ám a választók, akik nem értik az egészet, jó ötletnek tarthatják lebegő frankot.

Marine Le Pen, a radikális jobboldali francia Szabadságpárt államfőjelöltje csak egy dologban biztos az euróval kapcsolatban. Abban, hogy szerinte a közös európai valuta használta rossz Franciaországnak. Ezzel nem is lenne gond - ez a véleménye -, ám az már nagyobb probléma, hogy nem fogalmaz egyértelműen azzal kapcsolatban, hogyan orvosolná országának ezt a nagy baját - derül ki a Bloomberg cikkéből. A szakértők egyetértenek abban, hogy Franciaország kilépése nyomán széthullana az eurózóna.

Spekuláljunk, miért ne?

Legújabb ötletét a hét közepén osztotta meg a nagyközönséggel: eszerint az új frankot egy az egyes átváltással vezetnék be az euróval szemben, majd hagynák, hogy az árfolyama szabadon lebegjen. Az RTL rádióállomásának nyilatkozva kijelentette, hogy bár a régi-új francia valuta gyengülne a német fizetőeszközzel szemben - bármit is használjon a jövőben Németország -, ám ez versenyképesebbé tenné a francia autók exportját.

Ezzel egyidejűleg a frank erősödne Olaszország valutájával szemben, ugyanis úgy véli, hogy az olaszoknak is jobb lenne az euró nélkül. Nem tette hozzá ehhez - ami az előbbi kijelentéséből értelemszerűen következik -, hogy a francia autóipar Olaszországba irányuló exportja versenyképtelenebbé válna. (Átkozott közgazdaságtan - a szerk.)

Cikk-cakk és újra cikk

Le Pen víziója a valutacserével kapcsolatban állandóan változik a választási kampányban. Kezdetben még azt sem jelentette ki, hogy ki akarja hajítani az eurót. Ehelyett országa monetáris szuverenitásának helyreállításáról beszélt.

Az elmúlt időszakban nyíltabban hangoztatta, hogy a sutba dobná az eurót, ám nem mondott semmit arról, hogyan is képzeli ezt. Ehhez annyiban most is tartotta magát, hogy nem árulta el: teljes vagy menedzselt árfolyam-lebegtetésre gondolt-e.

Hétfőn azt mondja: szemétbe az euróval, kedden nem beszél erről, szerdán rögzítené az új frank árfolyamát, csütörtökön hagyná lebegni - mondja Patrick Artus, a Natixis Securities tőketársaság vezető elemzője. Ez az egész nonszensz, és soha nem fogják végrehajtani. Már nem vesszük komolyan a gazdasági tartalmú megjegyzéseit.

Megmagyarázták

A politikus asszony korábban meghirdetett 144 pontos programjában nem is említi az eurót, csak arról ír, hogy Franciaországnak vissza kell térnie monetáris függetlenségéhez. Az egyik szakértője akkor azt mondta, hogy a visszahozott frank árfolyamát rögzítenék egy valutakosárhoz, hasonlóan ahhoz, ahogy az a közös európai valutát megelőző ECU esetén történt.

Február végén Le Pen a francia üzleti lobbi előtt tartott előadásában világosabban fogalmazott elképzeléseiről. Azt mondta, hogy az eurózónának meg kell szűnnie, mert túl nagy a különbség a tagállamai gazdasági ereje között. Szerinte nem lenne gond a valutacserével, illetve az általa "intelligens protekcionizmusnak" nevezett valami bevezetésével, ugyanis úgy látja, hogy országa gazdasága jobb teljesítményt nyújtott, mielőtt belépett az EU-ba.

Telefüstölik az országunkat

Ha valaki esetleg nem értené, hogy országa történelmének melyik időszakára gondolt, az bizonyára megvilágosodik attól, amit hozzátett ehhez. Amikor új nemzeti valutát akarok, akkor arra gondolok, hogy ez segíteni fog bennünket a világ meghódításában.

Legutóbbi megszólalásában ugyan nem említette a francia államadósságot, de korábban azt mondta, hogy azt az új frankban fogják elszámolni. (Aminek biztosan nagyon örülnének a hitelezőik - a szerk.)

Az RTL-nek adott interjújában jellemezte legújabb kihívóját, a független Emmanuel Macront, a szocialista kormány volt gazdasági miniszterét. Szerinte versenytársa a bankrendszer, a kíméletlen globalizáció terméke.

Ezenfelül elárulta még azt is, hogy ha megválasztanák, akkor fenntartaná a dízelautók adókedvezményét. Franciaországban ugyanis az az oka a légszennyezésnek, hogy a szél átfújja Németországból a szénerőművek füstjét.