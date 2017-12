Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megállíthatatlan a béremelés Romániában

Októberben 10,6 százalékkal volt magasabb a reálbér Romániában az egy évvel azelőttihez mérten - közölte a román országos statisztikai intézet az MTI híre szerint.

A bruttó átlagbér 3327 lej (226 200 forint) volt októberben, ami 0,7 százalékkal volt nagyobb az előző havinál. A nettó átlagbér elérte a 2392 lejt (162 600 forint), ami tavaly októberhez képest 13,5 százalékos növekedést jelent. A 10,6 százalékos reálbér-növekedés kiszámításakor figyelembe vették az inflációt - írta az MTI.

A legmagasabb béreket az információtechnológia ágazatban jegyezték, ott a dolgozók nettó átlagbére elérte a 6054 lejt (411 600 forint). A legalacsonyabb fizetések - 1415 lej (96 200 forint) - a vendéglátóiparban voltak.

A román kormány az elmúlt években több lépcsőben emelte a közszférában a béreket, akárcsak a bruttó minimálbért, amely január 1-től 1900 lej (129 200 forint) lesz. A bruttó minimálbérnek az elmúlt években történt gyors ütemű emelése nyomán a versenyszférában is nőttek a bérek, amit az akut munkaerőhiány is serkentett. (Varga optimizmusa töretlen - az euró bevezetéséről is beszélt.)

A munkaügyi minisztérium adatai szerint 2010-ben még 1391 lej volt a nettó átlagbér, ami azt jelenti, hogy körülbelül 70 százalékkal nőtt 2010-től idén októberig.

Január 1-jétől újabb mintegy 25 százalékkal nőnek a bruttó bérek, aminek nagy része abból fakad, hogy a kormány a társadalombiztosítási járulékok fizetésének kötelezettségét áthárította teljes egészében a dolgozókra.

A kép forrása: Shutterstock.

