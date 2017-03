Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megint odaszólt az EU-nak Orbán

Nyilatkozatot fogadtak el az EU jövőjéről a visegrádi országok (V4) kormányfői az EU jövőjéről csütörtöki varsói csúcstalálkozójukon, Magyarország teljes egészében és lelkesen támogatja a dokumentumot - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélést követő sajtóértekezleten.

Épp ideje volt, hogy a visegrádi csoport elfogadjon egy ilyen dokumentumot - mondta a lengyel, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után Orbán Viktor. Úgy vélte, "minden mozgásban van", aminek oka, hogy egy új világrend kialakulásának korszakában élünk, amikor mindenkinek az a dolga, hogy meghatározza a maga helyét. Európának is így kell tennie, és ehhez kíván hozzájárulni az a dokumentum, amelyet most elfogadtak, és amely "száz százalékban élvezi Magyarország támogatását" - mutatott rá a miniszterelnök az MTI szerint.

Orbán Viktor a találkozó másik témáját, az eltérő európai élelmiszerminőséget illetően közölte: az ügyben kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán. Ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai - fogalmazott.

Emlékeztetett: az ügyet már korábban szóvá tették, de azt az Európai Bizottság nem kezelte. Az embereknek megfelelő információval kell rendelkezniük arról, hogy milyen minőségű élelmiszereket vásárolhatnak a boltokban, és az ehhez szükséges jogi garanciákat a bizottságnak ki kell alakítania - közölte.

A V4 kezdeményező szerepet akar játszani abban, hogy olyan szabályozást alakíthassanak ki, amely megakadályozza a kettős mércét ezen a területen - jelentette ki.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta: Európában vita folyik a kontinentális Európa jövőjéről, és e tekintetben két feladat áll előttünk. Célokat kell kitűzni magunk elé és el kell dönteni, hogyan szervezzük meg a közös életünket az unión belül - magyarázta.

Hangsúlyozta: az utóbbit illetően az egyensúlyt a nemzetállamok és az uniós intézmények között nem szabad megbontani, bár ilyen veszélyek fenyegetnek, az elmúlt években is volt folyamatos, "lopakodó hatáskörelvonás" a nemzetállamoktól, de ez rossz gyakorlat, meg kell állítani. Az olyan fontos kérdésekről, mint az energiaárszabályozás, a migránskérdés szabályozása, az önálló adórendszer, valamint a munkahelyteremtő politika eszközei nem mondhatunk le - vélekedett.

A kormányfő kijelentette, hogy az unióban mindig is voltak belső viták, ezután is lesznek, de a nemzeti érdekek mellett ki kell állni. Magyarország eddig ezt tette és ezután is ezt teszi, és ebben a megértő társakra talált a V4-ben - tette hozzá.