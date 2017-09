Mégis lesz olimpia Budapesten?

Jó eséllyel Budapest kaphat egy nyári ifjúsági olimpiát, és erről már meg is kezdődtek az egyeztetések - írta az Index az Insidethegames híre alapján.

Domokos László, 2017. szeptember 14. csütörtök, 10:03

Bár Budapest visszalépett a 2024-es olimpiai pályázattól, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban (NOB) úgy tartják, hogy alkalmas multisportesemények megrendezésére - írta a portál.

Nagyon jó pályázatuk volt. Budapest egy olyan város, amelyik az olimpia házigazdája lehet. Emellett érdekelheti őket az ifjúsági olimpia is. Igaz az ifjúsági olimpia és a pályázati eljárás elsősorban olyan városokat céloz meg, amelyek nem képesek nagyobb rendezvények megtartására - nyilatkozta Christophe Dubi, a NOB ügyvezető igazgatója.

Az Insidethegames információi szerint a NOB és a Budapest között már meg is kezdődtek az előzetes egyeztetések.

Ifjúsági olimpiából eddig kettő volt: Szingapúrban 2010-ben és Nandzsingban 2014-ben. A következőt Buenos Aires rendezi 2018-ban. A jelenlegi tervek szerint a negyedik 2023-ban lesz, de szó van róla, hogy a dátumot 2021-re hozzák előre.

Egyelőre annyi bizonyos, hogy 2024-ben Párizs, majd 2028-ban Los Angeles rendezheti a nyári ötkarikás játékokat a NOB szerdai limai döntése nyomán. A szervezet történetében másodszor fordul elő, hogy egyszerre két házigazdát jelentenek be: 1921 júniusában Párizs az 1924-es, Amszterdam pedig az 1928-as olimpiát kapta meg.

A pályázat eredetileg - ahogy korábban is szinte mindig - a soron következő olimpia megrendezésére szólt, de miután az érdeklődők, illetve jelentkezők közül menet közben Boston, Hamburg, Róma, majd Budapest is visszalépett, így csak két jelölt maradt, felvetődött, hogy a limai kongresszuson a 2028-as játékok rendezési jogát is ítéljék oda. A NOB július 11-én döntött arról, hogy szeptember 13-án a 2024-es mellett a 2028-as nyári játékok rendezőjét is bejelenti. Ennek ugyanakkor előfeltétele volt, hogy a három fél - a két város és a NOB - megegyezzen.

