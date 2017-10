Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mégis megőrzik Obama egyik legfontosabb hagyatékát?

Kétpárti egyezség született kedden az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvény fontos elemeinek megőrzéséről Washingtonban - jelentette az amerikai sajtó.

A megállapodás arra vonatkozik, hogy a szövetségi kormányzat továbbra is biztosítsa az Obamacare-ben rögzített támogatást az egészségbiztosítóknak. Az első sajtójelentések szerint Donald Trump amerikai elnök egyetért a javaslatot kidolgozó két politikussal - írja az MTI.

A kompromisszumos megállapodást Lamar Alexander Tennessee állam republikánus és Patty Murray Washington állam demokrata párti szenátora dolgozta ki, és nagy vonalakban tükrözi a demokrata párti politikusok célkitűzéseit. Ezek között szerepel a magánbiztosítóknak nyújtandó szövetségi kormányzati támogatás fenntartása, valamint annak a szövetségi programnak a 106 millió dolláros további finanszírozása, amely segít a szerény jövedelműeknek valamelyik egészségbiztosítási csomag előfizetésében.

Az előző amerikai elnök, Barack Obama nevével fémjelzett egészségbiztosítási törvény e két elemének eltörlését Donald Trump a múlt héten kilátásba helyezte, de a két politikus kedden este nyilvánosságra hozott megegyezése után - sajtóinformációk szerint - mégis hajlandó lenne megőrizni.

A javasolt egyezmény kompromisszumos: az Obamacare két elemének megőrzéséért cserében a demokraták elfogadnák azt a republikánus javaslatot, hogy az egyes szövetségi államoknak nagyobb mozgásterük legyen. Ennek értelmében többféle egészségbiztosítási csomagot kínálhatnak, megőrizve ugyanakkor azt az előírást, hogy a biztosítás megkötésekor már valamilyen súlyos betegséggel küszködőktől ne lehessen magasabb biztosítási díjat kérni.

Az egészségbiztosítás teljes átalakítása Donald Trump egyik fő választási ígérete volt, ám míg a republikánus többségű képviselőházban sikerült elfogadtatni az Obamacare visszavonását, addig a szenátusban - ahol szintén többségük van a republikánusoknak - nem volt meg ehhez a megfelelő számú voks.

Trump múlt hét csütörtökön elnöki rendeletet írt alá, amellyel módosított az érvényben maradt egészségbiztosítási törvényen. A direktíva ugyan még nem eredményezett azonnali változásokat, de elrendelte az illetékes minisztériumoknak, hogy dolgozzák ki azokat a szabályzókat, amelyek lehetővé teszik az Obamacare-ben rögzített biztosítási formáktól eltérő egészségbiztosítási csomagok forgalmazását is. Az elnök jelezte azt is, hogy megszünteti a szövetségi támogatást a magánbiztosítóknak. Ez a kormányzatnak évi 7 milliárd dollárjába kerül, de jövőre már - az előrejelzések szerint - ez az összeg 10 milliárd dollárra nő. A biztosítók meghökkenéssel fogadták a tervezett döntést, szakértők a biztosítási piac összeomlásától tartottak. Minderre válaszként született meg a máris Alexander-Murray tervként emlegetett kompromisszumos javaslat. Ennek köszönhetően az Obamacare még két évig, de akár 2020-ig, a következő elnökválasztásig is érvényben maradhat. "Ez a megállapodás gondoskodik az elkövetkező két esztendőről, aztán pedig megkezdődhet az átfogó vita a hosszú távra érvényes törvényről" - fogalmazott Lamar szenátor kedden este. Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője jelezte: a demokrata politikusok nagy arányban támogatják a javaslatot. Schumer arra sürgette Mitch McConnellt, a szenátus republikánus frakciójának vezetőjét, hogy a javaslatról mihamarabb tartsanak szavazást. Egyelőre azonban nem egyértelmű, hogy a republikánusok körében mekkora a kétpárti javaslat támogatottsága.