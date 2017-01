Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszólalt a guru - zuhanhat az üzemanyagár

Tartja jóslatát az az alapkezelő, aki szerint a tízes tartományba eshet a fekete arany hordónkénti ára a jelenlegi 50 feletti szintről, ami az adók ellenére érezhető lenne a benzin árában is. A szakember jól jelezte előre az olaj áresését a csökkenő trend kezdete, 2014 óta.

A fekete arany ára egy évvel ezelőtt, február elején érte el mélypontját hordónként 26 dollárral, majd ez követően több mint duplájára emelkedett, és az elmúlt hetekben 50 és 55 dollár között tanyázott. Van azonban egy árupiaci alapkezelő menedzser, aki szerint nem sokáig marad ezen a szinten az olajár - írta a MarketWatch.

Az elmúlt egy év drágulása nem más, egy tipikus trenddel szembeni rally. Ilyen emelkedésekre gyakran van példa a hosszú távú mélyrepülések idején - fejtegette a portálnak nyilatkozva Shawn Driscoll, a T. Rowe Price New Era Fund menedzsere. Szerinte az olaj piaca még sok évig a gödörben marad és a legrosszabb még hátra van.

Jól spekulált

Driscoll - akinek alapja mágikus, 40 százalékos hozamot ért el tavaly - azok között volt, akik már az olaj áresésének kezdetén is elhúzódó hanyatlást jósoltak. 2014 novemberében például, amikor 80 dolláron forgott az olaj hordója, azt írta, hogy 50-ig fog esni az ár, amikor ezt a szintet is elérte, akkor 30-at jósolt, és amikor 2015 elején ez az előrejelzése is teljesült, 20-ról, sőt a tízes tartomány eléréséről értekezett.

Az utóbbi nem jött össze, de a szakembert ez nem bátorította el. Elismeri, hogy a piac gyorsabban stabilizálódott, mint gondolta, amiben alapvető szerepe volt annak, hogy az OPEC és a kartellen kívüli nagy olajkitermelők megállapodtak a termelés limitálásáról.

Nem átmeneti

Az olajpiac tartós problémái, a túlkínálat és a termelékenység javulása azonban nem változtak. Az utóbbi különösen az amerikai olajpala-termelőket jellemzi: egyre alacsonyabb áron képeseket nyereségesen termelni az új technológiával, ami nyomást gyakorol az árakra. Ha nem jön egy nagy gazdasági fellendülés a világon, aminek pillanatnyilag semmi jele, akkor tartós marad a túlkínálat - véli Driscoll.

Nem hiszem, hogy sok lehet hátra a jelenlegi rallyból. Az árak valamikor az első negyedév végén, a második elején elérhetik a csúcsukat, majd hanyatlásnak indulnak - jósolja.

Jönnek az amcsik

A legfőbb tényező, ami ezt támasztja alá, az az, hogy az árak növekedésével párhuzamosan azonnal újrakezdték a kitermelést az USA olajpalacégei. Nem érdekelte őket, hogy az ár meg sem közelíti a 2008-ban elért 146 dollár/hordós csúcsát vagy a 2014. közepi 100-110 dollárt. Az USA napi olajtermelése jelenleg 8,8 millió hordó, ami további egymillióval emelkedhet.

Oroszország, amelynek minden cent olajexport-bevételre szüksége van több mint 11 millió hordó olajat hoz felszínre naponta.

Az OPEC tagállamai a novemberi korlátozó megállapodás előtt felnyomták a kitermelésüket, hogy minél magasabb szinten limitálhassák azt. Szaúd-Arábia napi 10 millió hordó fekete aranyat hoz a felszínre, Irán, amelyre nem vonatkozik a korlátozás, újra az atomprogramja miatt bevezetett ENSZ-szankciók előtti szintnél, napi 3,7 millió hordónál tart. Irak az ISIS elleni háború ellenére 4,6 millió hordó olajat hoz a felszínre, amit csupán 4,35 millióra kell csökkentenie a megállapodás miatt.

Nagy medvepiac

Emellett van számos olyan projekt, amely jó pár évvel ezelőtt indult, és most fordul termőre. Az olajpala-kitermelés a rövid üzleti ciklusú tevékenységek közé tartozik. A kutakat gyorsan fel lehet éleszteni - és éppen ez történik. Még a csődben lévő amerikai vállalatok is újrakezdték az olajbányászatot.

Az olajiparon belül strukturális túlkínálat van, amelyet erősít a kitermelés hatékonyságának javulása. Ez a piacon tartja a kisebb termelőket, amelyeknek enélkül az árcsökkenés miatt veszteségessé válnának, és eltűnnének a színről.

Más szóval a szakember szerint egy olyan tartós medvepiaccal van dolgunk, amely a nyersanyagok és az energiahordozók esetén jellemzően 10-15 évig tart.

Volt már rá példa

Az árupiaci termékek legutóbbi szuperciklusai, áremelkedései - amelyek az olajat is érintették - 13-13 évig tartottak 1968 és 1981, illetve 1998 és 2011 között. Köztük a medvepiacok 17 éven át húzódtak. Az olajár jelenlegi alakulása az 1980-as évek mintáját követi.

Volt egy nagy rally a medvepiac közepén 1986-1987 között - emlékeztetett a szakértő. Az olaj hordónként 10 dollárról 21 dollárra drágult, majd 1988-ban visszahullott az ár 12 dollárra. Az 1990-1991-es recesszió a tízes tartományban tartotta az árat, majd további hullámzás után 1998-hozta meg a mélypontot a fellendülési ciklus előtt.

Driscoll megérti, hogy az emberek bizakodni kezdenek, amikor azt látják, hogy az olajár újra a 2014 második felének megfelelő szinten jár, de nem ért velük egyet. Szerinte 2018-ban ismét megkóstolja a hordónként 30 dolláros tartományt a fekete arany ára és továbbra is úgy véli, hogy látni fogunk 1-essel kezdődő számokat is.