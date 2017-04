Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszólalt Orbán legkeményebb bírálója

Ismét Oroszországhoz és Üzbegisztánhoz hasonlította Magyarországot a Financial Times a CEU-törvény elfogadása kapcsán, új elemként Romániával és Macedóniával is látnak közös vonásokat a lap szerkesztői. Megszólal Orbán Viktor talán legkeményebb kritikusa is.

A világsajtó figyelmét enyhén szólva nem kerülte el az egyetemek működésének szabályozását újraíró magyarországi törvénymódosítás elfogadása. A cikkek a tegnapi szavazást és az arra adott ingerült hazai és külföldi válaszokat ismertetik, egyértelműen a Közép-Európai Egyetem (CEU) elleni támadásként értelmezve a parlament döntését.

Illiberális úttörő

A kormány bírálói szerint a CEU bezárása egy átfogó kísérlet része lenne arra, hogy elhallgattassák a rendszerrel szemben kritikus hangokat összhangban azzal az illiberális politikai stratégiával, amelynek élharcosa Orbán Viktor magyar miniszterelnök - ismétli el az ismert körülményt a Financial Times (FT). Az üzleti lap emlékeztet a tengerentúli anyagi támogatást élvező civil szervezetekkel és az EU-s intézményekkel szembeni támadásokra is.

Régiós "járvány"

Ez a stratégia egyre több követőre talál Kelet-Európában, ahol egyes vezetők külföldi ügynököknek kikiáltva őket egyre durvábban ostorozzák a civil társadalom aktivistáit, az értelmiséget és az újságírókat. Szerintük a társadalmi elégedetlenséget külföldi hatalmak szítják. Soros György magyar származású üzletembert különösen gyakran emlegetik.

Soros kézenfekvő bűnbak minden olyan kormánynak, amely külföldi ügynökké akarja nyilvánítani a tőle független embereket - vélik az FT szakírói. Oroszországból és Üzbegisztánból már kiüldözték alapítványának helyi szervezeteit.

Sorosozás a szomszédban

A lengyel kormánypárt, a radikális jobboldali Jog és Igazságosság elnöke - az ország tényleges vezetője -, Jaroslaw Kaczynski szerint Soros olyan társadalmakat akar, amelyeknek nincs identitásuk. Macedóniában a hatalmát vesztett Nikola Gruevski kormányfő hívei szerint sorososok ütötték ki a hatalomból kedvenc vezetőjüket.

Romániában a baloldali kormánypárt vezetője, Liviu Dragnea minősítette "pénzügyi gonosznak" Sorost. Szerinte ő áll a korrupcióellenes tiltakozások mögött, amelyek miatt a kormány kénytelen volt visszavonni az egyik törvényjavaslatát (amely szabad utat adott volna a kisebb bűnösöknek).

Frankenstein állam

Az FT megszólaltatja Kim Lane Scheppele amerikai alkotmányjogász professzort, aki 2010 után számos hosszú tanulmányt szentelt az Orbán-kormány intézkedéseinek bírálatára. A választási törvényt például lólépésben összeválogatott elemekből összetákolt Frankenstein-szabályozásnak tartja. Az alkotmány és azt körülvevő szabályozás az egész mai magyar államot ilyen szörnyszülötté teszik.

Scheppele szerint a CEU-törvény újabb bizonyítéka az országot kormányzó Fidesz ősi gyanakvásának a tudományos világ függetlenségével szemben. Ezt mutatta már a 2011-es felsőoktatási reform is, amelyben állami ellenőrzés alá vonták az egyetemek vezetését. A CEU az utolsó érintetlen egyetem az országban, csak idő kérdése volt, mikor száll rá a kormány - véli a professzor.

