Megszületett a pénzkeresés bizarr, trükkös módja

Ilyet sem látott még a világ! A svédek túlfizetik az adójukat, mégpedig nem véletlenül, hanem nagyon is szándékosan.

A svéd kormány kellemetlen feladat elé néz: vissza kellene fizetnie több milliárd koronányi adót, mivel az adózók szándékosan túl sokat fizettek be a költségvetésbe - adta hírül a Business Insider. Az ok közvetett. Az emberek megelégelték, hogy a bankok nem hogy kamatot nem fizetnek megtakarításaikra, de még le is vonnak a pénzükből.

A hivatalos adatok szerint a svéd költségvetés 85 milliárd korona (2660 milliárd forint) többlettel zárta 2016-ot. Ennek nagyjából fele származik abból, hogy a magánszemélyek és a vállalatok több jövedelemadót fizettek be annál, amennyit a szabályok betartása mellett át kellett volna utalniuk. Az a céljuk ezzel, hogy keressenek egy kis pénzt.

Jól fizet a kormány

A képlet ugyanis a következőképpen néz ki. A bankokban tartott pénz után mínusz 0,5 százalékos negatív kamatot számolnak fel (azaz ennyit vonnak le az ügyfél pénzéből) és a többi megtakarítási forma sem hoz számottevő összeget, miközben ezek már kockázatosabbak a bankbetéteknél. Sok esetben az összes banki költséget figyelembe véve ezeken is buknak az emberek és a cégek.

Nem ez a helyzet a túlfizetett adóval. A svéd törvények szerint ha az adózó több adót fizet be, mint amennyit kellene és kormány számláján hagyja a pénzt, akkor 0,56 százalékos kamat jár neki az összeg után.

Ez jelenleg csillagászati hozam a negatív kamathoz képest, amit másként elérhetne. A szabályokon nem lehet egyik napról a másikra változtatni, így a kormány egyelőre nem tehetnek mást, mint hogy ostorozza a világ jegybankjainak különlegesen enyhe monetáris politikáját, ami a negatív kamatok fő oka.