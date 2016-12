Megvan a lezuhant orosz gép fekete doboza

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ egy neve elhallgatását kérő rendvédelmi vezetőre hivatkozva jelentette, hogy megtalálták a Fekete-tengerbe zuhant Tu-154 típusú gép egyik hangrögzítő berendezését, írja az MTI -re hivatkozva az Index. Más egyelőre nem erősítette meg az értesülést.

Azt egyelőre nem tudják, milyen állapotban van a fekete doboz, amit kiemeltek a vízből. A berendezést Moszkvába viszik, ahol a védelmi minisztérium szakemberei elemzik majd - írja a portál.

A szerencsétlenség egyik lehetséges fő okának most azt tartják, hogy idegen tárgyak kerülhettek a gép hajtóművébe, írja az orosz állami hírügynökség egy másik forrásra hivatkozva. Az illető szerint továbbra is vizsgálnak azért más lehetséges okokat is, így azt is, hogy esetleg pilótahiba vagy műszaki meghibásodás történt a fedélzeten.

Az orosz hadsereg Tu-154-ese vasárnap zuhant le, a roncsokat a szocsi partoktól másfél kilométerre találták meg. A gépen 92 ember utazott, 84 utas és 8 fős legénység.