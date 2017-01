Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Melyik a leggyönyörűbb bankjegy? - Kövesse a bankjegy-világbajnokságot!

Összesen 20 bankjegyet neveztek a világ minden tájáról a világbajnokságra. A Buksza bemutatja az összes versenyzőt.

Kedden járt le a nemzetközi bankjegy-szépségverseny (bankjegy-világbajnokság) nevezési határideje, és a novemberi 9 bankjegyes mezőny jelentősen felduzzadt. Összesen ugyanis 20 bankjegy közül választja majd ki az 1961-ben létrejött International Bank Note Society (Nemzetközi Bankjegy Társaság) által kinevezett zsűri a legszebb bankjegyet.

A versenyen a színeket, a kontrasztokat, a kiegyensúlyozottságoat, a művészi megoldásokat és az innovatív és biztonsági elemeket egyaránt nézik. Most pedig bemutatjuk az indulókat, amelyek között van ausztrál, új-zélandi, svájci, szaúd-arábiai, indiai és kolumbiai versenyző is. (A képekre kattintva nagyobb méretben is láthatóak lesznek a bankjegyek.)

A verseny végeredményéről természetesen beszámolunk a későbbiekben.

