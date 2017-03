Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Merkel bekeményít - sokan lesznek idegesek emiatt

Keményebbé vált Angela Merkel álláspontja a brexittel kapcsolatban, ami tovább olvaszthatja a britek reményeit arra, hogy olcsón megússzák a válást és egy csapásra elintézhetik a kilépést, illetve az új kereskedelmi megállapodás megkötését az EU-val.

A német kormány megkeményítette álláspontját a brexittel kapcsolatban párhuzamosan azzal, hogy Theresa May miniszterelnök az utolsó előkészületeket teszi az Egyesült Királyság uniós kilépési kérelmének benyújtására - írta a Financial Times (FT). London várhatóan szerdán adja be az uniós alapszerződés 50. cikkelyének megfelelő válási papírokat.

Ha ti úgy, ő is úgy

Angela Merkel német kancellár a brexitről döntő tavaly júniusi népszavazás után megértő álláspontra helyezkedett, ám az elmúlt napokban átvette számos politikustársa keményebb hozzáállását a tárgyalások sorrendjével és a britek lelépési pénzével kapcsolatban. Szakértők szerint ez egyfajta válasz a részéről arra, hogy London kemény brexitet - határozott szakítást - akar az EU-val.

Nem érdekünk, hogy keménykedjünk az Egyesült Királysággal, de nem érdekünk az sem, hogy a brit kilépés miatt veszélyeztessük az európai integrációt - fogalmazott Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter, Merkel közeli szövetségese az FT-nek adott interjújában. Ezért a kilépési tárgyalásokon fájó szívvel előnyben részesítjük az unió maradékának lehető legszorosabb együtt tartását.

Hangulatváltozás

Berlin álláspontjának keményedése elolvasztja azokat a brit reményeket, amelyek szerint a német autóipari lobbi az ágazat nagy-britanniai befektetéseinek és exportjának védelmében nyomást fog gyakorolni a brexit feltételeinek puhítása érdekében. Ennek éppen ellenkezője történik, a politikai elit hangulata EU-párti irányba tolódott el az utóbbi időben.

Ennek egyik oka a brexitpárti Donald Trump amerikai elnökké választása, amely erősíti a dominóhatás beindulásának veszélyét. A másik ok az Európa-barát Martin Schulz szociáldemokrata vezér - az Európai Parlament volt elnöke - megerősödése, ami érzékelhető hatással volt a német közhangulatra.

Védeni az egységet

A kancellár korábban arról beszélt, hogy a szigetországot annyira közel kell tartani Európához, amennyire csak lehet, most azonban fontosabbnak tartják a törékeny európai egység védelmét a brexit és a bevándorlás hatásától, illetve a radikális jobboldal megerősödésétől olyan jelentős államokban, mint Franciaország és Lengyelország.

Berlin támogatja az Európai Bizottság álláspontját, miszerint a kilépési tárgyalásoktól elválasztva, azok lezárása után kell egyezkedni az Egyesült Királyság és az EU új kereskedelmi kapcsolatairól. Emellett abban is egyetértenek, hogy a briteknek a távozáskor ki kell csengetniük minden korábbi kötelezettségvállalásuk anyagi terheit, amely összesen 60 milliárd euró lehet.

Nem lesz könnyű

A német kormánypártban felkészültek arra, hogy aligha lehetnek kedvezőek a kilépés feltételei. Detlef Seif, a CDU parlamenti képviselőcsoportjának a brexit ügyében illetékes szóvivője úgy véli, csoda lenne, ha jó feltételekkel sikerülne lebonyolítani a válást. Norbert Spinrath, a szociáldemokraták brexitszóvivője szintén világosan fogalmaz: vagy tisztességes alkut ajánlanak a britek, vagy mennek a felek a bíróságra.

Merkel természetéből fakadó óvatos, békülékenyebb stílusa hasznára válhat a következő hónapok tárgyalásai során. Párizs és Brüsszel is keményebb álláspontot foglal el, ami utat nyithat kompromisszumkereső politikája előtt. Egy uniós diplomata szerint Németországnak középre kellene magát pozicionálnia a keményvonalas Franciaország és Lengyelország, illetve Nagy-Britannia között.

Dühösek rájuk

Ez nem magától értetődő, miután a berlini politikai elitben sokan még mindig dühösek a brit kilépés miatt. Azt hiszik, hogy Nagy-Britanniára nagyszerű korszak vár az EU-n kívül - mondja egy politikai tanácsadó hozzátéve, hogy sok európai vezető messze nem osztja ezt a véleményt. Nem hiszem, hogy a válás Nagy-Britannia érdekét szolgálja, de nem az én dolgom ebben dönteni - fejtegette Schäuble az FT-nek.