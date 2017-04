Mindenki milliomos vagy milliárdos Trump körül?

Tegnap éjjel kellett közzétennie a Fehér Háznak az alkalmazottai vagyonbevallását, így most az eddigieknél többet tudni Donald Trump közvetlen munkatársai vagyoni helyzetéről - írta a 444.hu.

Trump lánya, Ivanka Trump és férje, a szintén fehér házi alkalmazott Trump-főtanácsadó Jared Kushner most bevallott vagyonát összesen 740 millió dollárra becsli a New York Times. A Bloomberg azt is kiemeli, hogy Kushner összesen 90 millió dolláros személyes hitelkerettel bír több különbő banknál, köztük Trump fő hitelezőjénél, a Deutsche Banknál - számolt be a portál.

Figyelemre méltó Trump kabinetfőnöke, Reince Priebus vagyoni helyzete is: tavalyra 1,6 millió dollár jövedelmet vallott be, a vagyonának értéke viszont 0,6-1,1 millió dollár, ami elég érdekes gazdálkodásra vall.

Steve Bannon bankárból lett ideológus saját cégének értéke 5-25 millió dollár között lehet, rendelkezik kétmillió dollár készpénzzel és tízmillió dollár értékben ingatlannal.

Kellyanne Conway vagyona 11-44 millió dollár között van, a volt Goldman Sachs-elnök, Gary Cohn pedig értelemszerűen kiemelkedik a csapatból félmilliárd dollár körüli vagyonával.

Az, hogy Trump közvetlen alkalmazottai között alig van valaki, aki ne lenne dollármilliomos vagy milliárdos, nem meglepő, hiszen maga mondta ezt még a kampányban:

Olyan embereket akarok, akik sikeresek, akik nagy vagyont halmoztak fel.