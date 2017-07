Mit szólna havi egymillió fixhez?

Ingyen lakás, csaknem egymilliós fizetés - még sincs jelentkező egy olyan munkára, amelyhez ezeket a feltételeket ajánlják. A sajtó már azt találgatja, hogy olyan jól megy a lengyeleknek, hogy ennyi pénzért már nem hajolnak le.

Barabás Júlia, 2017. július 11. kedd, 12:15

Ajánlom

A lengyelek mindig is hajlandóak voltak elutazni az európai országokba szezonális munkákra, mert azok jól fizettek, ez már a hetvenes években is így volt - emlékeztet a gazeta.pl. Most egy norvég mezőgazdasági szervezet keres munkásokat Lengyelországban néhány hónapos szerződéses munkára, de nincsenek érdeklődők. A lengyel sajtó azt találgatja, vajon ez azt jelenti-e, hogy Lengyelországban már akkora jólét, hogy senkit sem érdekel egy jó munkalehetőség?

Amiről szó van, az három-négy hónapos munka egy norvég gazdaságban, 13,4 ezer zlotyért havonta (egymillió forint). Ehhez az ingyenes lakást is kínálnánk. Sokaknak ez lehetne az álommunka, azonban mint egy norvég jelentésből kiderül, még a szükséges 45 embert sem sikerült összeszedni Lengyelországban. Legalábbis a lublini részen nem - ilyenre ott 14 év éve nem volt példa.

Családtagok, ismerősök

Néhányan jelentkeztek csupán, akik már dolgoztak Norvégiában azon a helyen ahova most is menniük kell, és elégedettek a szerződéses feltételekkel. Őket kérik most fel a toborzók, hogy nézzenek körül a családjukban, ismerőseik között, hátha találnak elegendő munkáskezet. Tejjel foglalkozó farmokon kellene dolgozni, az angoltudás feltétel, és a jelentkezőnek rendelkeznie kell az állattartással és a mezőgazdasági gépek használatával kapcsolatos tapasztalattal.

A lengyel munkaügyi hivatal, a Polsat News információi szerint nagyon sok ágazatban Lengyelországban is hiányoznak az idénymunkások. A lengyel munkanélküliség már olyan alacsony, mint Hollandiában, és ezen a téren nemsokára utolérik Németországot.