Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most nagyot bukhatnak az autósok a tankolásnál

Bár a magyar és a környező országok üzemanyagárai között nem szokott nagy szakadék tátongani, most érdemes odafigyelni az utazásánál, mert több mint 10 százalékos különbségek is lehetnek. Az Olaszországba autózók különösen legyenek résen.

Kevés kivételtől eltekintve érdemes még Magyarországra időzíteni a tankolást, ha külföldre utazik valaki, ugyanis a legtöbb környező országban drágább az üzemanyag, mint itthon.

Olcsóbb lett a benzin

A benzin ára az Európai Unióban a 6. legalacsonyabb volt egy héttel korábban - derül ki az Európai Bizottság adataiból. A környező országok között - az örök utolsó Ukrajnán túl - most a Romániába utazóknak érdemes inkább a határon túl tankolni, mert ott 317 forintba került a benzin, szemben az itthoni 351-gyel. A különbség 50 liter esetében 1700 forint.

Ausztria felé nincs nagy jelentősége, hogy hol tankol az ember, mert 5 forintos különbséggel találkozhatnak az autósok, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország irányába azonban 33-40 forint a differencia literenként, amely 1600-2000 forintot jelent egy 50 literes vásárlásnál.

Szerbiában a Globalpetrolprices adatai szerint 367 forintba került egy liter benzin.

Aki autóval megy Olaszországba az nagyon tervezze meg a tankolását, mert az egyik legmagasabb kútárakkal lehet találkozni most ott Európában. A benzin átlagára 467 forint volt múlt héten, amely 116 forintos differencia a hazai, 110 forintos az osztrák és 83 forintos a szlovén kútárakhoz képest. Ez még utóbbi esetben is több mint 4000 forintot jelent, ha valaki még időben tankol. Olaszországban a benzin adótartalma 83 százalékkal magasabb, mint a magyar.

Így áll a gázolaj

A gázolaj esetében Magyarország helyezése már nem olyan előkelő, "csak" a 11. legalacsonyabb uniós összevetésben. Egy héttel korábban 346 forintba kerül egy liter, amelynél a román 309 forint 37-tel kevesebb. Ausztriában 15, Szlovákiában pedig 7 forinttal alacsonyabbak az árak.

Üzemanyagárak az Európai Unióban (forint/liter)

Ország Benzin Gázolaj Bulgária 317 310 Románia 317 309 Lengyelország 327 312 Litvánia 345 314 Lettország 351 315 Magyarország 351 346 Csehország 354 344 Luxemburg 355 299 Ausztria 357 330 Észtország 362 350 Ciprus 369 364 Spanyolország 371 332 Szlovénia 384 349 Szlovákia 389 339 Horvátország 391 360 Málta 402 363 Belgium 407 389 Egyesült Királyság 408 416 Franciaország 420 372 Írország 421 387 Németország 423 353 Svédország 443 425 Portugália 446 374 Finnország 449 390 Dánia 460 380 Görögország 462 386 Olaszország 467 421 Hollandia 473 363

Forrás: Európai Bizottság

Szlovéniában már kicsivel drágább a dízel, 4 forinttal Horvátországban viszont 15-tel, amely miatt ha nem nagy kitérő, szintén érdemes még itthon tankolni. A szerb kútárak 380 forint körül alakulnak (Globalpetrolprices)

Az olasz dízelár 421 forint volt egy hete, amely ugyancsak az a szint, amely miatt érdemes kerülni az olasz kutakat.

Az Európia Bizottság által közölt árak nemzeti átlagok. A határ menti kutak és az autópályák egységeinek árai között nem csak itthon, de külföldön is jelentős eltérések lehetnek, amelyet érdemes figyelembe venni.

Mi lesz a jövedéki adóval?

A magyarországi üzemanyagok viszonylag kedvező árát azt is eredményezi, hogy jelenleg a jövedéki adó - a magyar szabályozás szerinti - alacsonyabb szinten mozog. A kormány tavaly döntött úgy, hogy negyedévente felülvizsgálja az üzemanyagok jövedéki adójának szintjét és aszerint emeli vagy csökkenti, hogy az előző negyedévben a Brent olaj ára hordónként 50 dollár felett vagy alatt alakul-e. Tavaly a negyedik negyedévben és idén az elsőben, magasabb volt, áprilistól viszont alacsonyabb.

Ez azt jelenti, hogy a benzin esetében literenként 120 forint, a gázolajnál 110,35 az adó szintje, míg az azt megelőző fél évben 125 és 120,35 volt a szint. Erre még rájött a 27 százalékos áfa is.

Az Investing adatai szerint a Brent átlagára április 1. óta 51,9 dollár volt, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ettől kicsit eltérő módszertannal számol, amely miatt nem lehet biztosra mondani, hogy marad-e a jelenlegi szint vagy megint emelkedik.

Így számol a NAV A január 1-jétől, április 1-jétől, július 1-jétől, illetve október 1-jétől érvényes adómértékek megállapítása a Platts Crude Oil Marketwire - tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának első napja és utolsó hónapjának 15. napja közötti időszakra vonatkozó - Brent napi jegyzései Mid értékeinek és a tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának első napja és utolsó hónapjának 15. napja közötti időszak egyes napjaitól számított mindenkori harmadik havi szállítású Brent napi jegyzések Mid értékeinek számtani átlaga alapján történik.

Az emelést lehetett érezni a jövedékiadó-bevételeken. Már tavaly szeptemberben, az emelés előtt is több mint 17 százalékkal nőtt a bevétel az "betárazás" miatt az egy évvel korábbihoz képest. 2016 utolsó negyedévében 7,7, majd idén az első három hónapban 13,6 százalékkal folyt be több az államkasszába. Erre még rájön az áfa is.

A növekedés természetesen az emelkedő fogyasztás következménye is, míg a visszaigénylések (fuvarozók, agrárium) is hathatnak az egyes hónapok adataira.