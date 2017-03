Moszkva beteszi a lábát Magyarország szomszédjához - nagy csata indult

Bajba került a legnagyobb horvát vállalat, az Agrokor. A határain túlterjeszkedő kiskereskedelmi hálózattal az orosz Sberbank mentheti meg, annak 60 ezer munkavállalójával együtt, ezzel azonban szakértők szerint jelentősen nőhet az orosz befolyás a szomszédos országban.

Ivica Todoric 41 év alatt építette ki hatalmas horvát vállalatbirodalmát, amelynek forgalma jelenleg az ország GDP-jének egyhatodára rúg. Az Agrokor birodalom azonban bajban van, a beszállítók pánikolnak, s a legnagyobb hitelező Sberbank az alapító távozását követeli. Ex-jugoszlávia legnagyobb cégének megmentése érdekében már a horvát kormány is fellépet. Eközben vannak olyan hangok is, amely szerint a Sberbankot nem csak üzleti érdekek vezérlik, de az orosz külpolitika keze is benne van az ügyben.

A Bloomberg összefoglalója szerint ugyanakkor az Agrokor-csoport körüli történések nem példa nélküliek, a cégcsoport problémái tipikus példái annak, amikor egy fejlődő piacon egy cég túl gyorsan, túl sok hitel felvételével finanszírozza agresszív terjeszkedését. eközben nemzetközi politikai ügy is lett, mivel a cég legnagyobb hitelező Sberbank egy olyan ország meghatározó vállalatának adósságát tartja kezében, amely nem csak az Európai Unió, de a NATO tagja is - írja a hírügynökség.

Fizetési problémák

A problémák akkor kerültek a nyilvánosság elé, amikor az Agrokor bejelentette, nem tudja kedvező feltételek mellett megújítani hiteleit. Ez pánik eladási hullámot váltott ki a cég kötvénytulajdonosainak körében. Ők már egy ideje aggódtak a cég miatt, hiszen tisztában voltak az 5,7 milliárd euróra rúgó hitelállomány okozta nehézségekkel.

Az egész meglehetősen gyorsan történt - mondta Lutz Röhmeyer, az Agrobank kötvényeket is tartó Berliner Landesbank alapkezelője, aki emlékeztetett arra, hogy Todoric az elmúlt években számos alkalmat elmulasztott már a cég pénzügyeinek rendezésére. Ekkor sietett segítéségre a Sberbank. A cégnek már amúgy is több milliárd eurót hitelező orosz bank segített az Agrokornak beszállítói kifizetésében, azonban a cikk szerint ekkor vált igazán világossá számára, mekkora gondokkal is küzd a cégcsoport. A bank most már azt követeli az alapító tulajdonostól a mentőövért cserébe, hogy mondjon le a vállalatcsoport vezetéséről.

Gyanús finanszírozó, beszól a nagykövet

A Sberbank szándékai azonban meglehetős idegességet keltenek Horvátországban, amely nemrég szintén megszavazta az Oroszország elleni embargó meghosszabbítását, s viszonya hagyományosan feszült az oroszok legközelebbi régiós szövetségesének tartott Szerbiával.

Az Agrokor nem egyszerűen a legnagyobb horvát munkáltató, hanem egyben az ország legnagyobb földbirtokosa is, s a cég éves árbevétele eléri a horvát GDP 15 százalékát.

Az orosz befolyástól való félelmeket csak erősítette, hogy múlt hónapban Anvar Azimov horvátországi orosz nagykövet is megszólalt, s figyelmeztette az Agrokort az orosz bankok a Sberbank és a VTB Bank felé fennálló adósságaira. Azimov úgy fogalmazott "érdekel minket az olyan vállalatok megmentése, amelyek aktívan együttműködnek velünk. Az Agrokor viszont nem ilyen vállalat".

Ennél is szokatlanabb volt ezután, hogy a Sberbank vezetője Herman Gref nyíltan kritizálta a nagykövetet nyilatkozata miatt, elfogadhatatlannak nevezte azt. Szerinte a nagykövet megszólalása teljesen felesleges vihart kavart a piacon. A korábban gazdasági miniszteri posztot is betöltő Gref sietett biztosítani mindenkit, a Sberbank egyáltalán nem szeretné kihasználva az Agrokor helyzetét rátenni a kezét a vállalatra, az ilyen spekulációkat beteg elmék szüleményének nevezve.

Erre válaszként az orosz külügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint a nagykövet szavait tökéletesen félreértelmezték. Oroszország célja az, hogy erősítse a kapcsolatokat a horvát cégekkel, köztük az Agrokorral is - állt a közleményben.

Alexander Pivovarenko, a moszkvai Szláv Tanulmányok Intézetének Balkán-szakértője szerint a Sberbank meglehetősen kényes helyzetben van az ügyben, hiszen Oroszországot folyamatosan mindenki azzal vádolja, hogy megpróbálja aláaknázni a régiót befektetésein keresztül. Az igazság azonban annyi, hogy az üzlet az üzlet. (Meg kell jegyzeni, az intézet a Putyin-adminisztrációtól nem egészen független Orosz Tudományos Akadémia Szervezete).

Mindegy ki, csak segítsen

A horvát kormány mindenesetre szaván akarja fogni Grefet, s támogatja a Sberbankot a 7 milliárdos árbevételű, s összesen 60 ezer munkavállalót foglalkoztató csoport megmentésében. Még akkor is, ha ennek az a kockázata, hogy nő a Sberbank befolyása a cégben.

A cég vezetője és fő tulajdonosa az Agrokor alapjait egy virágkereskedő céggel rakta le 1976-ban, amikor az akkori jugoszláv vezetés piacbarát reformokat vezetett be. A horvát függetlenség 1991-es kikiáltása után kihasználta az akkor lehetőségeket, s cégét élelmiszer kiskereskedelmi lánccá növelte, miközben mindent megvett ami az útjába került, a földektől kezdve az újságos standokig. Az Agrokorból olyan cégcsoportot épített, amely Szerbia és a volt a többi ex-jugoszláv tagállamban is számos érdekeltséggel rendelkezik.

Mindeközben a céget családi ellenőrzés alatt tartotta, három fiát és más rokonait ültetve annak meghatározó pozícióiba. A birodalmat eközben folyamatos hitelfelvételekkel hizlalta, s nem volt hajlandó az évek során eladni 95 százalékos részesedéséből. Még akkor sem, amikor a Rothschild-csoporttal együttműködve 2016-ban nyilvános részvény-kibocsátásra készítette fel a céget.

Jött az unió és az utolsó falat

Az ország történetének egy újabb fordulópontja azonban szerencsétlenül sült el a cég számára. Az ország 2014-es uniós csatlakozását követően a csoport éles versenytársakat kapott a holland és német kereskedelmi láncok képében.

Ráadásul eközben 2014-ben új terjeszkedési kísérletként megvette a szomszédos szlovéniai központú, nehézségekkel küzdő Mercator Poslovni Sistern kiskereskedelmi láncot is. Mindezt egy olyan 485 millió eurós hitelből, amelynek kamatait csak a lejáratkor kell megfizetni.

Az Agrokor azonban ezzel túl sokat markolt egyszerre, s ez most megbosszulja magát. A Mercator-akvizícióval túlfeszítetté vált a cég helyzete - mondta a hírügynökségnek Andrew Carrie, a londoni Stifel Nicolaus elemzője. A Mercator képtelen volt akkora profitot hozni, amit az Agrokor várt tőle. Az ügyletet finanszírozó kötvények év eleji 80 centes árfolyama mostanra 20 centre zuhant. Források szerint egyébként a kötvények két legnagyobb tulajdonosa egy kanadai nyugdíjalap és az Invesco Ltd. Az Agrokor 2019 májusában lejáró szenior kötvényeinek árfolyama eközben értéküknek harmadát veszítették el, s a névérték 63 százalékán forognak.

Olyan, mint egy bankpánik

Az egész olyan, mint amikor egy pánikban megrohannak egy bankot - mondta Alexej Gren, az Exotix Partners kötvényelemzője. A beszállítók bizalmatlanná váltak, s egyre szűkebb fizetési határidőket követelnek, s ez felnagyítja a cég likviditási gondjait.

Miközben folyik a küzdelem a cégcsoport megmentéséért, egy másik csata az adósságok átalakításával még csak most kezdődött. A jelek szerint ugyanis az ügy abba az irányba mutat, hogy a Sberbank még jobban belemászik a cég finanszírozásába és irányításába. Ezzel egyrészt megvédi korábbi befektetését, de ugyanakkor nőni is fog az orosz befolyás abban az országban, ahol eddig a Kreml viszonylag kevés kapcsolattal rendelkezett.

Ezzel Moszkva nyerhet, de átmenetileg a horvátoknak is fellélegzést hozhat az ügy, hiszen a csoport csődjének messze ható következményei lennének az ország gazdaságára nézve.