Nagy az esélye az uniós "atomcsapásnak" Orbánék ellen

Könnyen lehet, hogy az Európai Parlament a baloldali, liberális és zöld frakció határozati javaslatát fogadja el a magyar kormánnyal szemben, amely kezdeményezi az európai alapszerződés 7. cikkelyének élesítését. Ezt súlyos következményei miatt "nukleáris opciónak" nevezik a jogi szakzsargonban.

Komócsin Sándor, 2017. május 17. szerda, 10:44

Az Európai Parlament (EP) lehet az első olyan uniós intézmény, amely nyíltan szankciókat követel a magyar kormány ellen azért, mert rendszeresen megsérti az EU törvényeit - írja a Politico. A hírportál - összhangban az EUobserverrel - úgy tudja, hogy a képviselők többsége jó eséllyel támogathatja az ezzel kapcsolatos kemény határozati javaslatot.

Az EP több frakciójából gyűjtött információk szerint meglesz a kellő hátszél ahhoz, hogy a parlament javasolja az uniós alapszerződés 7. cikkelyének megfelelő eljárás megindítását. Ezt a paragrafust azért nevezik "atombombának", mert ha a tagállamok úgy látják, hogy egyik társuk nem felel meg az alapvető uniós elvárásoknak, akkor ennek alapján megvonhatják tőle az uniós támogatásokat és szavazati jogot.

Politikai helyzet van

Ez még messze van. Most ott tart az ügy, hogy az EP szociáldemokrata, radikális baloldali, liberális és zöld frakciója közösen, illetve az Európai Néppárt (EPP), amelynek a Fidesz is tagja külön-külön nyújtott be határozati javaslatot a parlamentnek.

Az előbbi szövege szerint a Magyarországon kialakult helyzet egyértelműen magában hordozza az európai alapértékek megsértésének lehetőségét. Ezért javasolja a 7. cikkely élesítését megelőző lépések megtételét, például felszólítja az EP polgári jogokkal foglalkozó bizottságát, hogy készítsen jelentést a magyarországi helyzetről.

Emellett felkéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, fennáll-e a súlyos jogsértés veszélye. Végül felszólítja a budapesti kormányt, hogy függessze fel a CEU-törvényt.

A 7. cikkely elfogadásához az uniós tagállamok vezetőinek egyhangú szavazatára lenne szükség és a radikális jobboldali lengyel kormány jelezte, hogy nem adná támogatását ahhoz, hogy bevessék ezt a fegyvert magyar kollégáik ellen. Ugyanakkor eddig még fel sem merült, hogy egy EU-tagállammal szemben ilyen kemény intézkedést hozzanak.

Elég az óvatoskodásból?

Az EPP egy ennél sokkal puhább javaslattal állt elő, amely pusztán arra kérné fel az Európai Bizottságot, hogy átfogóan tekintse át a Magyarországon kialakult helyzetet. Bár a mérsékelt konzervatív pártszövetségnek van a legnagyobb frakciója az Európai Parlamentben, a két internetes hírforrás úgy tudja, hogy sok EPP-képviselő tartózkodhat a voksoláson vagy átszavazhat a baloldali-liberális-zöld javaslat mellé.

Sokuknál az Orbán-kormány legutóbbi, "Állítsuk meg Brüsszelt!" kampánya ütötte ki a biztosítékot. Ezért az gondolják, hogy nem elég az Európai Bizottságra bízni a budapesti vezetés megrendszabályozását, hiszen például a számos kötelezettségszegési eljárás, amelyek az elmúlt években indultak ellene, nem változtattak érdemben Orbánék politikáján.

Mi legyen a "vásott kölyökkel"?

Ugyanakkor nem tudják eldönteni, mit tegyenek az EPP "entant terrible" státusát kiérdemlő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Manfred Weber, a pártszövetség frakcióvezetője az Európai Bizottságra bízná a magyar kormánnyal szembeni eljárások irányítását. Többen aggódnak a Fidesz 12 tagú képviselőcsoportjának esetleges elvesztése miatt, annak ellenére, hogy az EPP ettől még az EP legnagyobb frakciója maradna.

Vannak akik szerint nem lenne szerencsés, ha a fideszes képviselők átlépnének az európai konzervatívok és reformisták közé, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság küldöttei és a brit toryk társaságába, amivel erősíthetnék az utóbbiak pozícióját a brexittárgyalások során.

Hírek szerint nagyok a nézeteltérések a képviselők között. Sokakat aggaszt az a lehetőség, hogy az EPP elveszti a türelmét, miközben továbbra is nyitott kérdés, hogyan lehetne kezelni a helyzetet - mondta Roza Thun lengyel EPP-képviselő az Euobservernek.