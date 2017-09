Nagy fordulat jöhet a kivándorlásban

A brexit nyomán órási visszavándorlási hullám indulhat el Nagy-Britanniából, sőt a változó hazai feltételek miatt egész Nyugat-Európából Kelet-Közép-Európába - véli egy nemzetközi ingatlan-tanácsadó cég.

Komócsin Sándor, 2017. szeptember 17. vasárnap, 18:38

Kelet-Közép-Európa országainak GDP-jét megdobhatja az Egyesült Királyság 2019 márciusára tervezett távozása az Európai unióból, ugyanis ennek nyomán jelentős visszaáramlás veheti át a korábbi kivándorlás helyét a szigetország és a régió viszonyában - idézte a Colliers International nemzetközi ingatlan-tanácsadó cég várakozásait a bne IntelliNews régiós hírportál.

Hétmilliós népesség

Az elmúlt másfél évtizedben a térség országaiból kivándorolt vendégmunkások hétmillió főt számláló diaszpórát hoztak létre Európa nyugati felén. Ennek eredményeként a kelet-közép-európai munkaerőpiac enyhén szólva feszítetté vált, és a munkaerőhiány a közgazdászok véleménye szerint visszafogta gazdaságaik növekedését is.

A Colliers szakértői azonban arra a következtetésre jutottak, hogy az emigráció elérte a csúcspontját. A korábban kivándorolt emberek jelentős része a közeljövőben Európa keleti része felé veszi az irányt. Vizsgálatuk a négy visegrádi ország, illetve Románia és Bulgária lehetőségeit fürkészte.

A fordulatra az adhatja a legnagyobb ösztönzést, hogy - a Colliers várakozása szerint - a brexit előtt gyengülni fog a brit font, ami elértékteleníti a Nagy-Britanniában dolgozók jövedelmét és megtakarításait. Ennek hatására indulhat el az első nagy visszaáramlási hullám a régió felé.

Növekvő ingatlanárak

A fordulat nyomán növekedhet az irodai és ipari ingatlanok iránti kereslet - vélik a tanácsadó cég szakértői. Arra gondolhatnak, hogy sokan indíthattak kint vállalkozást, amelyet hazatelepíthetnek, illetve hogy a képzett és Nyugat-Európában tapasztalatot szerzett munkavállalókat szívesen foglalkoztató cégek áthozhatják tevékenységeik egy részét az EU-ból távozó szigetországból.

Emellett az emigránsok visszatérésükkel orvosolhatják a képzett munkaerőben mutatkozó hiányt, amelyet a távozásuk okozott. Ez új lökést adhat a régióba irányuló befektetéseknek is, hiszen közelíti egymáshoz Európa keleti és nyugati felének gazdaságát. Mindezt röviden, lényegre törően fejezi ki a Colliers tanulmányának címe: Labour Force Boomerang.

További ösztönzők

A folyamatot ösztönözni fogja, hogy a kivándorlás kezdete óta sokat változtak a kelet-közép-európai országok is. Sokakban ezek közül javult a jogi környezet, az oktatás színvonala, megszokottabbá vált a nyugati munkakultúra és helyenként még a kormányzás is javult, a korrupció is gyengült, így erősödött a politikai stabilitás. A munkaerőhiány a bérek növekedésének is hátszelet adott.

A brexit hatásának jelentőségét mutatja, hogy az Egyesült Királyság milyen nagy súlyt képvisel a kelet-közép-európai kivándorlásban. A Nyugat-Európában dolgozó szlovákok 40 százaléka, a csehek 24 százaléka, a lengyelek 34 százaléka, a magyarok 20 százaléka választotta a szigetországot.

Végül ösztönözhetik a visszaáramlást egyes kormányok - főként a budapesti és pozsonyi vezetés - törekvései az emigránsok hazacsábítására.

