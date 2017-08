Nagy gond a szemét a szomszédban

A kijevi jogalkotók törvényben írták elő Ukrajna lakosainak, hogy a jövő év kezdetétől szelektíven gyűjtsék a háztartási hulladékot, viszont a részleteket, vagyis azt, hogy miként tudják majd ezt végrehajtani, még nem dolgozták ki - mutatott rá a TSZN ukrán hírtelevízió keddi riportjában.

Szász Péter, 2017. augusztus 29. kedd, 16:46

Az ukrán városokban állítólag az európai gyakorlathoz igazodva szelektív hulladékgyűjtő konténereket helyeznének ki külön az üvegeknek, a műanyag- és a papírhulladékoknak.

A TSZN rámutatott arra, hogy minden ukrán állampolgár megközelítőleg átlag napi egy kilogramm szemetet "termel", amelynek jelentős része újrahasznosítható.

Megdöbbentő adat, hogy jelenleg Ukrajna területének egyhetede szemétlerakó. Az illegális szemétlerakókat nem számítva, csak a törvényesen működő szemétlerakók területe 43 ezer négyzetkilométer, ami nagyjából egy Dánia méretű ország területének felel meg, miközben a hulladék 40 százaléka újrahasznosítható anyagokból áll.

Zöld aktivisták Kijevben a közelmúltban több szelektív hulladékgyűjtő konténert helyeztek ki az ukrán főváros nagyobb panel lakótelepein. Céljuk minden bizonnyal az, hogy felmérjék, mennyire környezettudatosak a kijeviek, miközben ez számukra semmilyen anyagi hasznot nem hoz, hiszen Ukrajnában jelenleg a szemétszállítás díja része a többféle kommunális szolgáltatásokért kért havi díjfizetésnek. Ez azt jelenti, hogy egy körzet a helyileg meghatározott átalánydíjat fizeti ki a meghatározott időnkénti szemétkonténerek kiürítéséért, függetlenül attól, hogy azok mennyi szemetet tartalmaznak. Ez a rendszer magától értetődően anyagilag nem ösztönöz senkit szelektív hulladékgyűjtésre.

A háztartási hulladékok szelektálásában úttörő szerepet vállalt Lemberg (Lviv) városa, amely azóta küzd szemétproblémával, hogy tavaly június elején kigyulladt, majd oltás közben beomlott az ország legnagyobbjaként számon tartott hulladéklerakó a nyugat-ukrajnai város közelében. Az eset komoly sajtóvisszhangot kapott Ukrajnában és külföldön, hiszen a 26 hektáron elterülő hatalmas, néhol hatvan méter magas szeméthegyen történt csuszamlásban négyen életüket vesztették.

A szemétlerakó kiesése miatt a megyeszékhelynek azóta is komoly gondja, hogy hová vigye a több mint 730 ezres lakosú nagyvárosban termelt háztartási hulladékot, mert a környékbeli szemétlerakók ódzkodnak befogadni az onnan érkező szemetet. Lembergből származó háztartási hulladék időről időre megjelenik Ukrajna más területein mint illegálisan lerakott szemét: áprilisban Lembergből származó háztartási hulladékhalmokat fedeztek fel a nukleáris katasztrófa sújtotta csernobili övezetben, de találtak más nyugat-ukrajnai megyékben is lembergi szemetet, a hónap elején pedig már a Kijevtől északkeletre lévő Csernyihiv megyében is megállítottak a hatóságok egy 19 tonnányi lembergi szemetet szállító kamiont, amely az északkeleti Szumi megyébe tartott.