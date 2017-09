Nagy ötlettel álltak elő a lengyelek

Egyetlen gigantikus ipari parkká akarja tenni Lengyelországot a varsói kormány, hogy fokozza a gazdaság tőkevonzó és munkahelyteremtő képességét. Kérdés, nem csúsznak-e át az adóparadicsom kategóriájába.

Barabás Júlia, 2017. szeptember 11. hétfő, 06:20

Ajánlom

A különleges lengyel befektetési övezetet kialakításának terveként tálalja a lengyel kormány azt az ötletét, hogy az egész országra kiterjesztenék az ipari parkok kínálta kedvezményeket. Az elképzeléssel Mateusz Mazowiecki fejlesztési miniszter állt elő a krynicai gazdasági fórumon - tudósított a gazeta.pl.

Jelenleg 14 alacsony adókat és más kedvezményeket kínáló, kedvezményes befektetési lehetőségeket kínáló övezet van, ahova a befektetők elhelyezhetik tőkéjüket. Morawiecki szerint minden önkormányzat területe - tekintet nélkül nagyságára és jellegére - vonzó befektetési övezet lehet. Ehhez persze módosítani kell a jelenlegi feltételeken.

Eddig elegendő volt mennyiségi kritériumoknak eleget tenni (a befektetett tőke nagyságára, az új munkahelyek számára vonatkozóan), amihez a terv szerint minőségi feltételek is kapcsolódnának. A beruházásoknak nem csupán tőkét és munkahelyeket kell biztosítaniuk, hanem fontos lesz az is, milyen hatással lesznek az adott régió fejlődésére és számítani fog a munkahelyek minősége is.

A szakminisztérium becslése szerint ha egész Lengyelországot egyetlen hatalmas gazdasági övezetté alakítják, az 2027-ig 3,7 milliárd zlotyt (278 milliárd forint, a 4-es metró költségének több mint 60 százaléka) hozhat az államkincstárnak és az önkormányzatoknak. Ez alatt az idő alatt 158 ezer új munkahely keletkezhet.