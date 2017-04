Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változások jöhetnek a szomszédban

Akár alkotmánymódosításra is sor kerülhet Szerbiában - véli Juhász György, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos főmunkatársa. Úgy gondolja ugyanis, hogy akármilyen aktív, gyors is a most államfőnek megválasztott Aleksandar Vucic, ebből a protokolláris beosztásból ezt a tempót operatív módon nem tudja intézni.

A választás után két nappal Mostarban Vucic már egy nyugat-balkáni gazdasági régió létrehozásának szükségességét hangsúlyozta. Ebben Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és Albánia működhetne együtt. Ez a térség egységesen nagyobb gazdasági eredményeket érhetne el.

A kutató megjegyezte, hogy megkezdődött a szerb hadsereg korszerűsítése, tankokat, nehézfegyverzetet vásárolt Szerbia. Ahhoz viszont, hogy az uniós csatlakozási tárgyalások is felgyorsuljanak, gazdasági téren is változások kellenek, márpedig arrafelé nem tülekednek a befektetők, nagyobb cégek - írja az MTI.

Juhász György szerint mindenféleképpen az ipar és a közlekedés korszerűsítésére, úthálózat-fejlesztésre lenne szükség, ezt segíthetné a nyugat-balkáni gazdasági régió.