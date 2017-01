Nagyon keveset ajánlott Trump - újabb vádak kerülhetnek elő

Sokkal mélyebb árkot kellene ásnia Donald Trumpnak, az USA megválasztott elnökének saját maga és üzleti vállalkozásai közé, mint amit ajánlott, nevezetesen, hogy a cégcsoportja irányítását átadja fiainak. A család titokban nagyok kasszírozhat a patriarcha elnökségén.

Donald Trump az Egyesült Államok megválasztott elnöke kihasználja azt a lehetőséget, hogy az USA törvényei nem állítanak összeférhetetlenségi követelményeket az elnökkel szemben, azaz nem írják elő, hogy megszabaduljon minden privát érdekeltségétől. Ennek szellemében szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy nem adja el cégcsoportját, csupán átadja azok vezetését fiainak.

Timothy L. O'Brien, a Bloomberg publicistája listát készített arról, mit kellene vállalnia Trumpnak, ha nem az állam feje, hanem csupán egy átlagos amerikai köztisztviselő lenne, akinek kemény összeférhetetlenségi követelményeknek kell megfelelnie. Nem csupán vállalatai tulajdonjogával kapcsolatban kellene súlyos lépéseket tennie.

Kopogós követelmények

Mindenekelőtt nyilvánosságra kellene hoznia a személyi jövedelemadójáról, illetve a cégei adózásáról szóló bevallásait az elmúlt öt évtizedre vonatkozóan, ahogy azt az USA összes többi elnöke tette az elmúlt évtizedekben. Feleségének ugyanezt kellene tennie 2005, azaz az ingatlanmágnással kötött házasságának évétől kezdve.

Másodszor Trumpnak el kellene adnia a nevét viselő szervezet ingatlan- és golfpályavagyonát, és fel kellene mondania a névhasználatával kapcsolatos összes licencszerződést. A folyamat menedzselését egy tőle teljesen független alapra kellene bízni.

Harmadszor az elnök gyermekeinek, akik eddig részt vállaltak cégei irányításában, más munkát kellene vállalniuk, mégpedig olyat, amelynek részeként soha nem vennének részt a szövetségi államot érintő üzleti ügyekben.

Trump vejének nem szabadna elvállalnia a tanácsadói munkát, amivel a jövendő elnök megbízta. Ez ügyben a családnak tartania kellene magát az 1967-es nepotizmusellenes törvényhez, ami tiltja a családtagok foglalkoztatását állami állásokban.

Végül a megválasztott elnöknek még január 20-ai beiktatása előtt le kellene zárnia az összes olyan jogi eljárást, amelyben érintett. (Ezres nagyságrendű perről beszélünk.)

Nem lenne gond

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az emberek többsége úgy gondolja, hogy az új elnöknek nem kell eladnia üzleti érdekeltségeit, ugyanakkor szintén a többségük látja úgy, hogy választania kell: üzletember lesz vagy államfő.

Trump támogatói azzal védik rajongásuk tárgyát, hogy vállalkozásai túlságosan kiterjedtek. Erre rátesz egy lapáttal a sajtó, amely szeret cégbirodalomról beszélni. Valójában a Trump Organization egy kompakt, főként hazai vállalkozáscsoport, se nem nagy, se nem birodalom. Nem lenne gond a leépítése.

Gond lesz

Ugyanakkor, ha az elnök fiai menedzselik a cégeket, akkor számos lehetősége lesz a családnak arra, hogy pénzt csináljon a patriacha magas beosztásából. Mivel a szervezet zártan működik, nem vonatkoznak rá a tőzsdén jegyzett cégektől elvárt nyilvános adatközlési elvárások. Ezért pénzügyi műveletei ködbe burkolóznak.

Ezen belül különösen alkalmas a család üzleti ügyeinek elfedésére az LLC cégforma használata. Ez olyan adózási előnyöket kínál, amelyet szeretnek a Trumphoz hasonló alkukirályok. Az LLC-k emellett névtelenséget ajánlanak és a segítségükkel el lehet rejteni az adósságot a kíváncsi tekintetek elől. A megválasztott elnök gyakran használta ezt a cégformát.

Ennek tükrében különösen nagy gond, hogy Trump jóval nagyobb adósságot görget maga előtt annál a 315 millió dollárnál, amelyről nyilvánosan beszél. A Wall Street Journal számításai szerint legkevesebb egymilliárd dollárnyi különféle tartozás nyomja a vállát, amelyet vagy 150 pénzügyi szervezet vár vissza tőle.

Nem csak az újságírót zavarja

Egy publicista véleményére nem igazán kell odafigyelnie a nagyérdeműnek, ám a Bloomberg szakírójával egyet ért Walter Shaub, az amerikai kormány belül működő US Office of Government Ethics igazgatója is. Az köztisztviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályok betartásán őrködő szervezet első embere szerint a megválasztott elnök vállalásai üzleti vállalkozásaival kapcsolatban nem felelnek meg az elmúlt 40 év standardjainak. Trumpnak szerinte is el kellene adnia érdekeltségeit és az ebből befolyó összeg kezelését egy a családjától teljesen független vagyonkezelőre kellene bíznia - derült ki Shaub csütörtöki sajtótájékoztatóján.