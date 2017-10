Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon kiakadt az USA az ENSZ-re

Washington felháborodással fogadta a Kongói Demokratikus Köztársaság (a volt Zaire) hétfőn történt beválasztását az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába (EJT).

A 47 tagú és genfi székhelyű ENSZ-szervezetnek a közép-afrikai ország 2018 januárjától három éven keresztül lesz a tagja. Az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán 193 ország képviselője közül 151 voksolt az afrikai ország tagságára.

Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Nikki Haley közleményben ítélte el a döntést. Haley szerint "a Kongói Demokratikus Köztársaság beválasztása újabb bizonyíték az Emberi Jogi Tanács szükséges reformjára". A nagykövet szerint az afrikai ország azért méltatlan arra, hogy az emberi jogok legfontosabb intézményének tagja legyen, mert Kongó "a politikai elnyomásról, a nők és a gyermekek ellen elkövetett erőszakról, a jogellenes letartóztatásokról és fogva tartásokról, a gyilkosságokról és az emberrablásokról" ismert.

"Az emberi jogok ügye túlságosan is fontos ahhoz, hogy továbbra is egy ellenőrzés és reform híján lévő, már elavult rendszerre bízzuk" - szögezte le a közleményben az amerikai kormányzat képviselője, bírálva az EJT-t. Az Egyesült Államok már júliusban élesen bírálta azokat az afrikai országokat, amelyek támogatták a Kongói Demokratikus Köztársaság jelölését. (Magyarországra is jutott az azeri vesztegetési pénzből.)

A Human Rights Watch emberi jogi szervezet igazgatója, Louis Charbonneau New Yorkban kiadott közleményében szintén bírálta a döntést - számolt be az MTI.

