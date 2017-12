Nagyon magas szintre került a vasárnapi zárva tartás ügye

A lengyel államfő elé kerülhet a vasárnapi boltbezárás ügye, amennyiben a törvényhozás felsőháza is megszavazza a jogszabályt. A jogszabály okozhat némi káoszt.

Andrzej Duda lengyel államfő szerint józan megoldás született a lengyelországi vasárnapi boltzár ügyében - írja a gazeta.pl. A hét közepére tervezett voksolás helyett végül november utolsó hétvégéjén szavazta meg a lengyel parlament alsóháza az ezzel kapcsolatos törvényt. Így az a felsőház, a szenátus jóváhagyására vár. Amennyiben ott sem lesz módosítás, a köztársasági elnöknek alá kell írnia, hogy életbe léphessen.

Duda pozitívan értékeli a törvényt. A sok érzelmet kiáltott jogszabály hibrid megoldással vezetik be: a tilalom minden vasárnapot érint, de csak fokozatosan vezetik be. Valószínűleg ez egy megfontolt megoldás - véli az államfő. Fontos az is, hogy sok kivétel lesz: például az internetes vásárlás vasárnap is szabad. A fokozatos bevezetésnek köszönhetően kiderülhet, milyen hatással lesz a változás a gazdaságra, a vásárlók szokásaira.

Úgy tűnik, lesz mit kitapasztalni, vannak ugyanis nyitott kérdések. Például a pékségek nyitva lehetnek vasárnap is - ez az egyik kivétel a törvényben -, ám az nem egyértelmű, hogy azok az üzletek, amelyek maguk sütik a pékárut, szintén a kivételek közé tartoznak-e majd.

Ezt a kiskaput kihasználhatják azok az áruházláncok, amelyek hipermarketjeinek saját pékségük van (ilyen a Lidl, a Biedronka, vagy éppen a Carrefour). Kérdés persze, hogy szembe mernének-e menni a törvény szellemével. Emellett a szenátus vagy az elnök még módosíthatja a jogszabályt, hogy elkerüljék a vitát.

