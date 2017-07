Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon sok hamis terméket próbálnak az EU-ba csempészni

Az Európai Unió (EU) tagországainak vámhatóságai több mint 41 millió darab hamis terméket foglaltak le tavaly az EU külső határain. Az áruk összértéke meghaladta a 670 millió eurót - közölte az Európai Bizottság csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a lefoglalt áruk több mint egyharmadát a mindennapos használatú, egészségre és biztonságra veszélyes termékek - például az élelmiszerek és italok, gyógyszerek, játékok és háztartási elektromos cikkek tették ki.

Legnagyobb számban, mintegy 24 százalékban cigarettákat koboztak el a hatóságok, 17 százalékban játékokat, 13 százalékban élelmiszereket, 12 százalékban különböző csomagolóanyagot. A lefoglalt áruk száma 2 százalékkal nőtt a 2015-ben regisztrált adatokhoz képest - írja az MTI.

Pierre Moscovici, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa elmondta, a szellemi tulajdon magas szintű védelme elengedhetetlen a gazdasági növekedés támogatásához és a munkahelyteremtéshez. Emellett a hamisított áruk valós veszélyt jelentenek az uniós fogyasztók egészségére és biztonságára, továbbá veszélyeztetik a törvényesen működő vállalkozásokat és az állami bevételeket. (Nagy fogás: cigarettacsempészekre csapott le a NAV.)

Az iparági vizsgálatokból kiderült, hogy a hamis termékek legalább kétharmadát, közel 80 százalékát Kínában gyártották. Az EU-ba leginkább Törökországon, továbbá közel-keleti és észak-afrikai országokon keresztül érkeznek a hamis termékek, de fontos tranzitállam Albánia, Egyiptom, Marokkó és Ukrajna is. Hozzátették, hogy Törökország bőr- és élelmiszeripari, valamint kozmetikai termékek gyártójaként is részt vesz a hamisításban. Nagy mennyiségű cigaretta érkezett Pakisztánból és Vietnámból, Szingapúr a hamisított alkoholtartalmú italok gyártásában emelkedett ki. Iránból hamisított ruházati cikkek, Hongkongból mobiltelefonok érkeztek, de egyes iparágakban India, Thaiföld, Malajzia is érintettek.

A bizottság tájékoztatása szerint az elkobzott áruk mintegy 90 százalékát megsemmisítették, a fellelhető információk alapján az érintett tagállami hatóságok jogi lépéseket kezdeményeztek a jogsértések megállapítására.