Nekiestek Orbán egyik fontos szövetségesének

A legnagyobb lengyel ellenzéki párt bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen, amely elbukott, ám egy másik párt azt javasolja, hogy háromhavonta játsszák el ezt a színjátékot, a politikai propaganda eszközévé lesilányítva a bizalmatlansági indítvány intézményét.

A Lengyelországot 2015 őszéig kormányzó, mérsékelt jobboldali Polgári Platform (PO) - a jelenlegi ellenzék legnagyobb pártja - konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtott be a radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) kormánya ellen a Szejmben, rendkívül durva vitát provokálva az ország törvényhozásában - derült ki a gazeta.pl tudósításából. A párt saját vezetőjét, Grzegorz Schetynát javasolta új kormányfőnek.

A vitát plakátháború előzte, meg amelyhez a parlament épületét használták fel ragasztható felületnek. A PO politikusai ezeken egyebek mellett arról tájékoztatták a nagyközönséget, hogy jelenleg 6000 amerikai katona állomásozik Lengyelországban, és hogy még mindig magas a munkanélküliség.

Báb vagy, Beata!

A PO elnöke Beata Szydlo miniszterelnök orra alá dörgölte azt a lényegében köztudott tényt, hogy egy báb. Nem ő vezeti a lengyel kormányt, hanem a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski, akit egyébként Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyik legfőbb külföldi politikai szövetségesének tartanak. Szerinte a de facto kormányfő Lengyelország legújabb kori történelmének legrosszabb vezetője. Az övé a politikailag felelősség a kormány minden túlkapásáért: az alkotmánybíróság, a média, a jogállamiság korlátozásáért.

Az ellenzék legnagyobb kifogása Kaczynskivel szemben, hogy elfordítja Lengyelországot Európától. Ugyanakkor bizakodóak: még többségetek van a Szejmben, de egészen biztos, hogy a lengyelek körében ez a többség már nincs meg - véli a PO vezetője.

Az emberek lelkileg egészséges Lengyelországot akarnak!

- jelentette ki minősítve a kormánypárt és vezetői pszichikai állapotát.

Oroszbarátok vagytok

Kaczynski - aki parlamenti képviselő - nem maradt adós a válasszal, amelynek tartalma Lengyelországban felér egy jókora anyázással, hiszen oroszbarátnak minősítette politikai ellenfeleit. Putyin útjára léptetek, ti közelítettétek Lengyelországot Oroszországhoz! - utalt a PO korábbi kormányzására. Szerinte a korábbi kormánypárt saját ellenőrzése alá vonta, monopolizálta minden állami intézmény irányítását.

A Szejmben 460 képviselő ül, így nem nehéz kiszámolni, hogy a kormány megbuktatásához minimum 231 szavazatra lett volna szükség. A kormánypárti képviselők azonban kitartottak kormányuk mellett - hiszen semmi jele nem volt annak, hogy ez ne így lenne, ezért (ahogy az előre kiszámítható volt) a törvényhozás 238 szavazattal elutasította a bizalmatlansági indítványt.

Játsszuk még ezt!

A történetnek itt is vége is lehetne, ha egy másik ellenzéki párt, a PSL elnöke, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nem áll elő egy igazi, kreatív, kelet-közép-európai elképzeléssel a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményének kiforgatására. Azt javasolta, hogy más ellenzéki pártok is nyújtsanak be hasonló indítványt a kormány ellen, miután lejár az a három hónap, amelynek két ilyen kezdeményezés között el kell telnie.

Mindjárt fel is ajánlotta, hogy legközelebb az ő pártja nevez meg egy kormányfő-jelöltet, újabb három hónap elteltével a Modern pártnak kellene ezt tennie, majd a Kukiz 15-nek. Ez a színjáték lehetővé tenné, hogy minden parlamenti párt megmutassa, milyen Lengyelországot akar - indokolta ötletét.

Szerinte az dolgok tisztességes menete, ha ily módon használnák fel politikai propagandára a bizalmatlansági indítvány parlamenti intézményét, ami arra találtak ki, hogy ha a kormánypárt elveszti a többségét, akkor meg lehessen buktatni.