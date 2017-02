Nekirontottak Európának az oroszok

Falshír-szűrési módszerek

A fotó feltalálásakor definíciószerűen a valóság hű tükre volt, ám az emberek hamar megtanulták manipulálni ezt a médiát is - írja a gz.com hírportál. Igazolásul két nem retusált fotót vet össze, amelyeken Mike Pence amerikai alelnök és családja látható. Az egyik szemből mutatja az Pence-t és hozzátartózóit, amint az elnök és az alelnök beiktatási ceremóniáján egy washingtoni úton haladnak integetve a közönségnek. A másikon oldalról láthatók ugyanők, ám ezen a háttérben látszanak a lelátók is, amelyeken senki sem fogadj az integetésüket. Mindennek az ad jelentőséget, hogy Donald Trump szerint soha nem volt annyi néző egy amerikai elnök beiktatási ceremóniáján, mint az övén.A portál négy szabály betartását ajánlja a fotók hitelességének ellenőrzésére. Az első, hogy kitől származik a kép. A hagyományos hírügynökségek saját hírnevük védelme érdekében törekszenek az objektivitásra, míg a no name források megengedhetik maguknak a simlizést. A második szabály: vizsgáljuk meg, nem készült-e a kép valamilyen furcsa, bizarr szögből vagy vágással. Ezzel valamit tudatosan eltávolíthatnak róla. Ha nagyon közelről készül a kép, azzal fel akarhatnak torzítani valamit: a kép tárgyának korát vagy valamilyen fizikai jellemzőjét.A harmadik szabály: derítsük ki, miről akar szólni a fotó? Nem akarja-e valamivel kapcsolatban a tények interpretációját alátámasztani? Különösen fontos, hogy nem illeszkedik-e be valamilyen propaganda-hadjáratba? Végül a negyedik szabály az, hogy használjuk ki a rendelkezésünkre álló számos információforrást! Szerencsére módunk van összehasonlítani az azokban foglaltakat. Különösen hasznos a politikusok, szakértők, tanácsadók állításait a tényekkel összevető cikkek, műsorok elolvasása, megnézése.