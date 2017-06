Nem csak a brexit miatt aggódhatnak a britek

Jelentősen lassult a brit gazdaság növekedési üteme az idei első negyedévben.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 30. péntek, 13:27

A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett harmadik, immár minden aktivitási adatot tartalmazó mérése szerint a hazai össztermék (GDP) az idei első három hónapban átlagosan 0,2 százalékkal nőtt 2016 utolsó negyedévéhez mérve. Ez megfelel az egy hónapja közölt második becslés adatainak, de az április végén ismertetett előzetes becslésben még 0,3 százalékos negyedéves összevetésű növekedés szerepelt az idei első negyedévre.

A tavalyi utolsó három hónapban 0,7 százalékos növekedést mértek a brit gazdaságban negyedéves összehasonlításban. A brit hazai össztermék 2 százalékkal volt magasabb az idei első negyedévben, mint a tavalyi azonos időszakban - írja az MTI.

A pénteki adatismertetéshez fűzött kommentárjában az ONS hangsúlyozta, hogy a brit gazdaság 17 negyedéve növekszik folyamatosan, és a GDP-érték már 8,7 százalékkal magasabb a legutóbbi recesszió előtti utolsó, 2008 első negyedévében mért csúcspontnál.

A brit gazdaság további kilátásaira mindazonáltal árnyékot vetnek a legfrissebb bizalmi felmérések, amelyek már tükrözik a parlamenti választások keltette komoly fogyasztói és üzleti bizonytalanságot. (Röhög a markába az EU, pont ilyen ellenfelet akart.)

A június 8-án tartott választásokon a kormányzó Konzervatív Párt elvesztette abszolút többségét az alsóházban, és külső támogatásra szorul törvényjavaslatai, köztük a sarkalatos bizalmi és költségvetési jellegű törvények elfogadtatásához.

Romló bizalom

A YouGov brit közvélemény- és piackutató cégcsoport és az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) új közös felmérése kimutatta, hogy az általános fogyasztói bizalmi index a választások előtti 109,1-ről 105,2-re csökkent. A YouGov/CEBR-felmérés számítási módszertana szerint ez összeomlásszerű visszaesés, mivel az index többhónapos időtávlatokon belül is tipikusan néhány tizedponttal változik.

Douglas McWilliams, a CEBR alelnöke a felméréshez fűzött kommentárjában kifejtette: az adatokból következtethetően a személyes pénzügyi helyzetbe és még inkább az ingatlanárakba vetett fogyasztói bizalom a választások óta erőteljesen megrendült, ez pedig hatással lesz a kiskereskedelmi fogyasztási kiadásokra.

A CEBR alelnöke közölte: a ház előzetes megítélése szerint a brit gazdaság növekedési üteme a következő hónapokban meredek ívben lassul, és csak az erőteljes külkereskedelem miatt lesz elkerülhető a recesszió.

A választások óta drámai mértékben zuhant a brit üzleti szektor bizalmi indexe is.

A legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség, az Institute of Directors (IoD) új felmérése szerint a vizsgálatba bevont csaknem hétszáz brit cégvezető 92 százaléka mondta azt, hogy aggasztónak tartja a választások nyomán kialakult politikai helyzetet.

A gazdasági kilátásokba vetett üzleti bizalom indexe, amely a derűlátó és a borúlátó üzleti vezetők arányának különbségét méri, 34 ponttal nettó mínusz 37-re zuhant a májusi mínusz 3-ról.

