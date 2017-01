Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem értek véget az orosz támadások

Az amerikai hírszerzés vezetői szenátusi meghallgatásukon is megerősítették, hogy orosz hackerek álltak az amerikai választásokat is befolyásoló számítógépes támadások mögött.Csütörtökön kezdődött meg az Egyesült Államok szenátusának fegyveres testületekkel foglalkozó bizottsága előtti meghallgatás arról, hogy orosz hackerek avatkoztak-e be az amerikai választási kampányba, például a demokrata párt szervereiről származó, számukra kellemetlen információk kiszivárogtatásával.

James Clapperm az amerikai hírszerzés csúcsszervezetének vezetője aláhúzta: meggyőződésük, hogy az oroszok vezetők állnak a hackelés mögött, és a támadások még nem értek véget, jelenleg is zajlanak. Hozzátette, hogy az amerikai számítógépes rendszerek meghackelése csupán egyike volt azoknak az orosz törekvéseknek, amelyekkel megpróbálták befolyásolni az amerikai választási folyamatot. A republikánus párt jelöltjeként megválasztott, ám még be nem iktatott Donald Trump korábban Twitter-üzenetében kétségbe vonta, hogy valóban Oroszország állt volna a hackertámadások mögött.

A politikus inkább a vádakat tagadó Oroszországgal és az adatokat kiszivárogtató WikiLeaks alapítójával értett egyet. Julian Assange szerdán a Fox televíziónak azt mondta, hogy nem "állami szereplőtől" kapták meg az ellopott e-maileket. John McCain szenátor, a bizottság elnöke fontosnak tartotta leszögezni, hogy a meghallgatás nem Donald Trump ellen irányul, és semmiképpen nem akarja megkérdőjelezni a megválasztott elnök legitimitását.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy e hackertámadásoknak minden amerikait figyelmeztetniük kell a külhoni kibertámadások veszélyeire, amelyek elhárítására egyelőre az államoknak nincs stratégiája. Barack Obama amerikai elnök döntésére nemrég 35 orosz diplomatát utasítottak ki az Egyesült Államokból a hackertámadásokra hivatkozva, Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban az moszkvai külügy javaslata ellenére nem viszonozta a lépést. Donald Trump aki e döntésért Twitter-üzenetében megdicsérte az orosz elnököt, várhatóan ma találkozik az amerikai Központi Hírszerző Ügynöskég, a CIA, a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI, illetve az Országos Hírszerzési Hivatal vezetőjével, hogy a hackertámadásokról tájékozódjon.