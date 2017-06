Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem mindenkinek tetszik Macron programja

A francia szocialisták vezetősége hétvégi ülésén arról döntött, hogy a korábbi kormánypárt "egyértelműen" az ellenzék része kíván lenni és nem szavaz bizalmat július 4-én Edouard Philippe kormányának a nemzetgyűlésben.

A határozat szövege, amelyet a résztvevők 85 százaléka megszavazott, nem tiltja meg a képviselőknek a tartózkodást a bizalmi szavazáskor. "Egyértelműen Edouard Philippe kormányának ellenzékében foglalunk helyet. Nem szavazunk bizalmat a kormánynak" - olvasható a határozatban. "Kivételt jelent a közélet erkölcsössé téltelét célzó törvény, amely folytatása annak, ami az előző öt évben megvalósult, ezért a Szocialista Párt nem tudja nem magáénak vallani az ezen a téren bejelentett vagy elindított intézkedéseket".

A Szocialista Párt a múlt vasárnapi nemzetgyűlési választásokon 30, szövetségeseivel együtt 46 képviselőt juttatott a törvényhozásba, ahol eddig 314 képviselővel abszolút többsége volt. A jelentős vereség miatt az urnazárást követően a párt főtitkára, Jean-Christophe Cambadélis azonnal lemondott a tisztségéről.

A 42 mandátumot szerzett Demokrata Mozgalom (Modem) közben egyhangúlag megválasztotta frakcióvezetőjének Marc Fesneau-t, aki 2010 óta a párt főtitkára. A képviselő megválasztása azért számít meglepetésnek, mert a poszt várományosa a párt alelnöke, Marielle de Sarnez volt Európa-ügyi miniszter volt. Ő azért lépett ki az Emmanuel Macron államfő által májusban kinevezett kormányból, mert a párt ellen június elején vizsgálat indult állítólagos fiktív európai parlamenti asszisztensi állások ügyében. Az eljárásban az alelnök is érintett, miután korábban Brüsszelben volt képviselő - írta az MTI.

Marielle de Sarnez vasárnap reggel jelentette be, hogy mégsem jelölteti magát a frakcióvezetői posztra, amelyre az egyetlen jelölt végül a 46 éves főtitkár volt. A Modem az elnöki párt, a Köztársaság lendületben (LREM) politikai szövetségese, a héten átalakított kormányba két minisztert is jelölt. Emmanuel Macron pártjának 302 képviselővel ugyanakkor a Modem nélkül is kényelmes többsége lett a törvényhozásban a múlt vasárnap befejeződött választások után.

Az új nemzetgyűlés kedden tartja alakuló ülését.