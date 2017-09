Nem mond le a brexit egyik "arca"

Cáfolta kedden a lemondási szándékairól szóló értesüléseket Boris Johnson brit külügyminiszter - írja az MTI.

Szász Péter, 2017. szeptember 19. kedd, 18:53

Nyilatkozatának előzményeként a The Daily Telegraph konzervatív brit napilap olyan értesülést közölt online kiadásában, hogy Johnson kész távozni tisztségéből, ha Theresa May miniszterelnök a brit kormány Brexit-célkitűzéseiről tervezett, pénteken esedékes firenzei beszédében kilátásba helyezi, hogy London az Európai Uniónak folyósítandó térítés ellenében megőrizné tagságát az EU egységes belső piacán a brit EU-tagság megszűnése után is.

Theresa May csütörtökre kabinetülést hívott össze, amelyen várhatóan ismerteti pénteki beszédének végleges változatát.

A The Daily Telegraph a külügyminiszter egyik "közeli szövetségesét" idézve kedd délután azt írta: Johnson bizalmas beszélgetésekben azt mondta munkatársainak, hogy nem tudna kibékülni egy olyan megoldással, amelynek alapján Nagy-Britannia továbbra is fizetne az EU-nak az egységes piaci hozzáférésért, és ha Theresa May beszédéből egy ilyen egyezség terve körvonalazódna, akkor ő akár a héten kész lenne lemondani.

Johnson, aki az ENSZ-közgyűlés 72. ülésszakán vesz részt New Yorkban, brit újságíróknak nem sokkal a cikk megjelentése után kijelentette: "természetesen" nincs szándékában lemondani, a kormány tagjai közösen dolgoznak "egy fantasztikus Brexiten", és azért, hogy Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnése által kínált lehetőségeket maradéktalanul ki tudja aknázni saját előnyére.

Johnson azonban már a hétvégén is komoly belpolitikai vihart kavart, ellentéteket szítva a kormányon belül is, amikor a The Daily Telegraph által közölt cikkében megismételte azt a régóta hevesen vitatott állítását, hogy Nagy-Britannia heti 350 millió fontot (125 milliárd forintot) takaríthat meg a Brexittel.

Boris Johnson a brit EU-tagságról tartott - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - tavaly júniusi népszavazás kampányában a Brexit-párti tábor frontembere volt, és az általa vezetett Brexit-kampány egyik központi eleme volt az az állítás, hogy Nagy-Britanniának heti 350 millió fontjába kerül az EU-tagság.

Ez az állítás azonnal heves támadások kereszttüzébe került, és még a Brexit-tábor más prominens képviselői közül is többen elhatárolódtak tőle.

A brit statisztikai hivatal független felügyeleti hatóságának vezetője nyílt levélben nevezte "meglepőnek és sajnálatosnak", hogy Johnson a hétvégén felelevenítette a brit EU tagság heti 350 millió fontos költségéről szóló állítását. Sir David Norgrove szerint a külügyminiszter összekeverte cikkében a nettó és a bruttó befizetéseket, és egyértelműen visszaélt hivatalos statisztikai adatokkal.

Amber Rudd brit belügyminiszter a BBC televíziónak nyilatkozva azzal vádolta Johnsont, hogy "a hátsó ülésről próbál vezetni".