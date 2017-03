Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem működnek a Paksra szánt új reaktorok

A beindítás után két héttel hivatalos indoklás nélkül leállt, és az orosz sajtó friss hírei szerint azóta sem üzemel a novovoronyezsi Roszatom-atomerőmű 6-os számú reaktorblokkja, amelyet a tervezett paksi bővítés referenciaerőművének szántak.

Egyre valószínűbb, hogy a magyar kormány a 2014-es Putyin-Orbán paktum nyomán olyan kísérleti reaktort hozna Magyarországra, amelynek nem csak a biztonsági színvonala, hanem a működőképessége is kétséges - írja a Népszava. Az új reaktort Valerij Limarenko, a paksi bővítést pályázat nélkül elnyert Roszatom leányvállalatának, a Nyizsnij Novgorod-i Atomenergetikai Tervező Iroda elnöke mutatta be magyar újságíróknak két évvel ezelőtt a minszki Atomexpón. Szavai szerint "a legkorszerűbb és legbiztonságosabb, harmadik generációs technológiát képviselő rendszereket építik majd be a Paks II atomerőműbe". Limarenko a paksi bővítési beruházás referenciájaként nevezte meg a "2015. év végén átadásra kerülő" Novovoronyezs 2,-t, a belorusz Osztrovec-, illetve a 2016-ra ígért Leningrád 2. atomerőművet.



Azóta a külvilág kizárólag rossz hírek kapcsán értesült Paks 2. referenciaprojektjeiről. Mindegyik beruházás késik, ez azonban még a legkisebb gond az épülő erőművekkel kapcsolatban. A Szentpétervár melletti Leningrád 2. atomerőmű építése során egy orosz nukleáris mérnök kiszivárogtatásai révén sorozatos biztonsági és műszaki hiányosságokat tett közzé a Green World orosz környezetvédelmi szervezet: többek között az építési naplók és a bizonyítványok meghamisításáról, a technológiai előírások megszegéséről, az előírtnál rosszabb minőségű anyagok és technológiák használatáról beszéltek.

2016 őszén hozta nyilvánosságra a Bellona antinukleáris mozgalom, hogy a fehéroroszországi Osztrovec atomerőmű építése során beemelés közben 2-4 méter magasról leejtették a létesítmény legfontosabb berendezését, a reaktortartályt.

A harmadik generációsnak hívott orosz erőművek közül az első (szintén jelentős csúszással) Novovoronyezsben lépett működésbe, de 15 napnyi üzem után leállt, mert - az első híradások szerint - rövidzárlat következtében meghibásodott a generátor. Újraindítani viszont azóta sem sikerült, ennek okairól azonban az orosz nukleáris ipar illetékesei nem nyilatkoztak, pedig a reaktor immár három hónapja áll.

Az orosz sajtó azt írja, hogy ugyanez a hiba (a generátor elromlása) jelentkezett a Leningrád 2. atomerőműnél is, ami arra utal, hogy típushibáról van szó. Baj lehet ugyanakkor a műszaki és biztonsági kultúrával is, mivel az ugyanahhoz a reaktorcsaládhoz (VVR-1200) tartozó, Finnországnak szánt blokkal is gondok vannak. Olli Rehn korábbi uniós biztos, Finnország jelenlegi gazdasági minisztere a Fennovoima projekttel kapcsolatban egyenesen azt nyilatkozta, hogy ha a Roszatom nem változtat sürgősen a tervezés és a megvalósítás színvonalán, akkor az egész beruházás kútba eshet.

