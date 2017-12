Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem okozott meglepetést a szerb jegybank

Nem változtatott az alapkamaton a Szerbiai Nemzeti Bank (NBS) csütörtökön, 3,5 százalékon tartotta az irányadó rátát.

A csütörtöki közlemény szerint a döntéshozatalkor figyelembe vették a novemberi inflációs előrejelzéseket és az inflációt befolyásoló tényezőket, a monetáris politika enyhülésének hatásait, valamint a harmadik negyedév jó gazdasági mutatóit. Közölték, az inflációs nyomás továbbra is alacsony, amit az is jól jelez, hogy az évközi infláció az év eleje óta a 3 százalékos célérték közelében mozog, az októberi infláció 2,8 százalékos volt. Az előrejelzések egy-két évre előre is csökkenő inflációt mutatnak.

A szerb központi bank azt várja, hogy az infláció a jövőben is a 3 százalékos célérték közelében mozog majd, amelytől mindkét irányban másfél százalékponttal lehet eltérni. Ezt az inflációs célértéket 2020-ig rögzítette a csütörtöki ülésen a jegybank - írja az MTI. (A törökök már a szomszédban vannak.)

Az NBS úgy ítélte meg, hogy a nemzetközi áru- és pénzpiacon továbbra is bizonytalanság tapasztalható, amely óvatos monetáris politikára inti Szerbiát. Közölték, bizonytalanságot okoz a nyersanyagok, főleg a nyersolaj világpiaci árának a mozgása, a nemzetközi pénzügyi piac legnagyobb bizonytalanságait viszont elsősorban a vezető központi bankok, az amerikai központi bank szerepét ellátó Fed és az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikájának eltérései okozzák, ezek pedig hatással lehetnek a Szerbiához hasonló feltörekvő országokba irányuló tőkemozgásra.

A NBS azt is közölte, hogy a bruttó hazai termék (GDP) a harmadik negyedévben 2,1 százalékkal bővült. A növekedéshez elsősorban a feldolgozóipar járult hozzá, ez pedig elsősorban a befektetési környezet és a kereslet javulásának köszönhető - írták.

A központi bank legközelebb január 11-én tart kamatdöntő ülést.