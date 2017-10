Nem változott a román alapkamat

Kattintson a cikk megnyitásához

A sztori 1945-ben indult, amikor az alapító, Lévárdy Imre útmester a világháború után a Szlovákiából kitelepített magyarok közé került. Addig sem volt könnyű élete, már a gimnázium mellett dolgoznia kellett, de az 1920-as években egy magyarnak még munkát találnia is nehéz volt. Már Magyarországon tanulta ki a műszerész szakmát, később az apósa mellett szabó lett, műhelyt is nyitott. Szeretett volna pedagógus pályára menni, de szlovákul nem nagyon tudott, meg a hegedülés sem ment, úgyhogy a pozsonyi főiskolára nem vették fel. A bécsi döntést követően 1938-ban Érsekújváron is visszavettük a közigazgatást, úgyhogy a műszaki ismereteket oktató cserkészparancsnok a város műszaki osztályára került. 1943-ban már a rossz utak használhatóvá tétele volt a feladata.