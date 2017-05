Nem várt versenytársuk akadhat a magyaroknak

A magyar kormány keleti nyitás politikájának megfelelő lépésre buzdítja országa vállalatait a lengyel államfő. Az új ambíciókkal egyetért a kormány is.

Barabás Júlia, 2017. május 25. csütörtök, 06:40

A lengyel kormány és a vállalkozók ambíciója is az, hogy megjelenjenek az Európai Unión kívüli piacokon is - jelentette ki Andrzej Duda lengyel államfő a lengyel-szingapúri üzleti fórumon az onet.pl tudósítása szerint. Duda emlékeztetett arra, hogy jelenleg a lengyel kereskedelmi forgalom 80 százaléka az uniós tagállamokkal folyik.

Ezt lehet különbözőképpen értékelni, úgy is, hogy jó, úgy is, hogy rossz - fejtegette. Az elnök természetesen örül annak, hogy a lengyel cégek megbízható üzleti partnerek az unión belül, de úgy véli, eljött az ideje annak, hogy továbblépjenek ennél. Ennek szellemében a Lengyel Beruházási és Kereskedelmi Ügynökség (PAliH) megnyitja képviseleteit a világ több pontját, többek között Szingapúrban is - tette hozzá.

Az elnök szerint a lengyel-szingapúri együttműködés már kezd milliárdokat hozni a két félnek, Kína, India és Vietnam mellett Szingapúr a lengyel cégek egyik legjelentősebb ázsiai partnere.