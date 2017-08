Nincs megoldás a palesztin-izraeli békére?

Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója, Jared Kushner szerint "talán nincs megoldás a palesztin-izraeli békére" - derül ki a Wired magazin jelentéséből.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 3. csütörtök, 07:26

Ajánlom

Donald Trump vejét és tanácsadóját, Jared Kushnert bízta meg a palesztin-izraeli béke érdekében történő egyeztetésekkel, de mint az egyik, nem a nyilvánosságnak szánt, de napvilágra került beszédéből kiderült, Kushner maga sem bízik a megbékélés esélyében. Kushner hétfőn a Fehér Házban dolgozó kongresszusi gyakornokokkal találkozott, és válaszolt kérdéseikre. A rövid beszélgetés szövegét valaki rögzítette és eljuttatta a Wired magazin internetes kiadásához.

"Tehát mit is ajánlhatunk, ami egyedi? Nem is tudom" - válaszolta az egyik gyakornok kérdésére, aki azt firtatta, vajon az Egyesült Államok milyen érvekkel próbálja meggyőzni az érdekelt feleket a megbékélés fontosságáról. Kushner aztán kifejtette, hogy csöndben és nyugodtan munkálkodik, mindkét féllel együttműködve, hogy lássa, van-e egyáltalán megoldás a konfliktusra. "Talán nincs megoldás, csakhogy az a probléma, az elnök megkért bennünket, hogy foglalkozzunk ezzel" - szögezte le.

Kushner többször járt Izraelben és a palesztin területeken, a legutóbb júniusban, Jason Greenblatt elnöki főtárgyaló társaságában. (Senki nem tudja, milyen hatása lesz Trump meglepő lépésének.)

A gyakornokokkal tartott megbeszélésén fontosnak tartotta elmondani, hogy a közel-keleti béke ügye csak "a sok közül az egyik", amelyre az elnök felkérte őt. Kritikusan szólt izraeli és palesztin vezető politikusokról, akik szerinte túlságosan is sokat foglalkoznak a történelemmel, és képtelenek arra, hogy ne reagáljanak a kisebb provokációkra. "Tudjátok, mindenkinek van valami mondandója, arról, hogy meg kell érteni, a másik fél mit csinált, és meg kell érteni, hogy ezt vagy azt miért csinálták. De elvezet ez a békéhez? Ne is foglalkozzunk ezzel. Nem akarunk történelemleckéket. Elég könyvet elolvastunk" - fogalmazott Kushner. Hozzátette, hogy szerinte "vannak, akik nem is akarnak békét, mások pedig néha a káoszból húznak hasznot". Az ő célja - mondta - a bizalomépítés - írja az MTI.

A továbbiakban kifejtette, hogy az elmúlt 40-50 évben "nem sokat értek el", nem említve az Egyiptommal és Jordániával kötött béke-megállapodásokat, a palesztinok és izraeliek közötti oslói egyezményt, vagy Izrael kivonulását Gázából. Elmondta a fiataloknak azt is, hogy képezi magát, tanulmányozza a konfliktus "történelmi összefüggéseit", mégpedig úgy, hogy sokat beszélget veterán katonákkal és olvasgatja a korábbi különmegbízottak anyagait. Eddig azt tanulta meg, hogy "a változók nem sokat változtak". Ezt a mondatát nem értelmezte.

Jared Kushner ugyanakkor dicsérte a Trump-kormányzatot, amiért közvetített egy palesztin-izraeli megállapodásban, amelynek révén a palesztinok 32 millió köbméterrel több friss vízhez juthatnak, és sikernek mutatta be a Templom-hegyen, a Mecsetek terén kitört konfliktus megoldását is. A Templom-hegyen - amely szent helye mind a muszlimoknak, mind a zsidóknak - három arab lelőtt két izraeli rendőrt, emiatt Izrael fémdetektorokat és kamerákat szereltetett fel, később ezt a palesztinok tüntetéseinek engedve leszerelte.