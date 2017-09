Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyomozás indul az esélyes cseh politikus ellen

A cseh parlament képviselőháza szerdán megfosztotta mentelmi jogától a pénzügyi visszaéléssel gyanúsított Andrej Babis volt miniszterelnök-helyettest, a jövő havi választásokon legesélyesebb párt elnökét - írja a hvg.hu.

Vincent van Gogh világhírű festménye, a Napraforgók színezüsttel bevont rúdon! Szeptember 30-ig a művészi szépségű éremkülönlegesség kedvezményes ára mindössze 3990 Ft. Rendelje meg most!

Hét órás, gyakran viharos vita után a jelen lévő 134 képviselőből 123 támogatta a mentelmi jog feloldását, köztük Babis is, aki korábban már többször visszautasította a vádakat, és most is kijelentette, hogy vissza szeretné kapni a neve becsületét.

A mentelmi jog megvonását a rendőrség kérte, hogy lefolytathassa a nyomozást az uniós támogatási alapokkal kapcsolatban feltételezett visszaélés ügyében - olvasható a portálon.

A közvélemény-kutatások szerint a szlovák születésű Babis milliárdos üzletember nagy fölénnyel vezet az októberi választások előtt. Babis 2011-ben robbant be a közéletbe azzal az imázzsal, hogy az ország élén megismételheti azokat a sikereket, amelyeket üzletemberként elért.

Babis a bevándorlókat internálótáborokba zárná Tunéziában és Törökországban. Azt akarja, hogy a NATO zárja le Európa határait a migráció előtt és elkötelezett híve a korona megtartásának. Szerinte az euró bevezetése azzal járna, hogy erősödne Brüsszel befolyása Csehország felett.

Címlapkép: Michal Cizek/AFP